باحثون يكشفون كيف يمكن لجهات تنفيذ القانون فك تشفير هواتف آيفون

واجهت وكالات إنفاذ القانون فى جميع أنحاء العالم دائمًا صعوبة فى فتح رموز مرور هواتف آيفون لأى مشتبه به، وغالبًا ما يكون من الصعب على هذه الوكالات إقناع شركة أبل بالمساعدة خاصة أنها تتباهى دائما بتحقيق أقصى قدر من خصوصية المستخدم، لكن وكالات إنفاذ القانون تبحث مرارًا وتكرارًا عن الحكمة المستعارة لفك تشفير أجهزة آيفون، بحسب موقع TOI الهندى.
والآن توصل بعض خبراء التشفير إلى نظرية قد تستخدمها الشرطة للوصول إلى أجهزة آيفون على الرغم من تصحيحات iOS المستمرة، حيث كشف أستاذ مشارك في معهد جون هوبكنز لأمن المعلومات يدعى ماثيو جرين مع اثنين من طلابه عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام، ووفقًا لتقرير صادر عن AppleInsider، فإن جهاز آيفون الخاص بك له حالتان: قبل فتح القفل الأول (BFU) وبعد الفتح الأول (AFU).
فعندما يقوم المستخدم بإدخال رمز المرور الخاص بك، يظل آيفون فى حالة BFU وفى اللحظة التى تقوم فيها بذلك، "يستخدمه آيفون لاشتقاق مجموعات مختلفة من مفاتيح التشفير التى تبقى فى الذاكرة وتستخدم لتشفير الملفات"، ويوضح تقرير AppleInsider، "عندما يغلق المستخدم أجهزته مرة أخرى، فإنه لا يدخل فى BFU، لكنه يظل فى حالة AFU".
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