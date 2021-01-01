غوغل تزود أجهزة Pixel القادمة بتقنيات لم تشهدها هواتفها من قبل

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غوغل تزود أجهزة Pixel القادمة بتقنيات لم تشهدها هواتفها من قبل

طرحت شركة غوغل خلال السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من هواتف Pixel التي صنفت من بين أفضل الأجهزة الذكية وأكثرها موثوقية، فما الذي ستحمله معها هواتف الشركة العام القادم؟

وحول هذا الموضوع ذكر موقع Phonearena المتخصص بشؤون التقنية أن غوغل سجلت براءة اختراع لتطوير هواتف مزودة بكاميرا أمامية ستكون مدمجة أسفل الشاشة، ومن الممكن أن تستعمل هذه التقنية في هواتف Pixel 6 التي ستطلق العام القادم.

وتشير الوثائق المتعلقة ببراءة الاختراع المذكورة إلى أن الهواتف التي تسعى غوغل لتطويرها ستأتي بشاشات من دون إطارات، أي أن الشاشة ستغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية فيها تقريبا، ولن تحتوي هذه الشاشات على فتحات خاصة لكاميرا السيلفي، كما أن ماسح بصمات الأصابع في هذه الهواتف سيكون مدمجا في الشاشة أيضا كما في بعض هواتف شركة سامسونغ.

ومن المحتمل أن تعمل هواتف Pixel القادمة أيضا تبعا للتسريبات بمعالجات Snapdragon 865 من الجيل الجديد التي ستمكنها من الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وينتظر أن تطرح هذه الأجهزة في الأسواق في النصف الثاني من العام القادم، بأسعار تبدأ من 600 دولار تقريبا.

المصدر: روسيا اليوم

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