

سعر ومواصفات Sony Xperia 1 II سعر ومواصفات Sony Xperia 1 II

في شهر فبراير الماضي عادت إلينا شركة سوني من جديد بهاتف رائع جدا يضم مواصفات ممتازة وبسعر مرتفع كعادة شركة سوني، هذا الهاتف يعرف باسم Sony Xperia 1 II ويضم معالجا قويا جدا على مستوى الأداء يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويدعم التصوير بجودة الـ 4K كما أنه مقاوم للماء والغبار ويحتوي على شاشة OLED بدقة 3840×1644 ويدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي وبالنسبة لباقي المواصفات ستتعرفون عليها في هذا المقال بالتفصيل حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Sony Xperia 1 II.



مواصفات Sony Xperia 1 II

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن الهاتف Xperia 1 II يوم 24 فبراير الماضي وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 22 مايو.



الشبكة: يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G و5G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: هذا الهاتف يأتي بأبعاد الارتفاع 165.1 × العرض 71.1 وبسمك 7.6 ملم، وبوزن خفيف نوعا ما يصل إلى 181 جراما.الشاشة: شاشة الهاتف Sony Xperia 1 II تأتي من نوع OLED وبحجم 6.5 بوصة وبدقة 3840×1644 بكسلكما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 6، والواجهة الخلفية من الزجاج (زجاج غوريلا 6) والإطار من الألومنيوم.المعالج: هذا الهاتف يضم معالجا ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 865 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع معالج رسوميات من فئة Adreno 650.نظام التشغيل: Xperia 1 II يعمل بنظام Android 10 (مؤهل للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: وبالنسبة للذاكرة فهذا الهاتف يضم ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت، والهاتف يدعم زيادة المساحة التخزينية عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية MocroSD (يتم تركيبها بدلا من الشريحة الثانية).الكاميرا الخلفية: هذا الهاتف الجديد من شركة سوني يضم كاميرا خلفية رباعية، 3 كاميرات منها تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع اختلاف على مستوى فتحة العدسة حيث إن الكاميرا الرئيسية تأتي بفتحة عدسة f/1.7 والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الثالثة بفتحة عدسة f/2.4 أما الكاميرا الرابعة فهي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وهي عبارة عن عدسة TOF 3Dبدقة 0.3 ميجا بكسل. وعلاوة على ذلك فإن الهاتف Sony Xperia 1 II يدعم التصوير بجودة 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطارا في الثانية مع بعض الخصائص الأخرى التي تشمل عدسات كارل زايس Zeiss optics وفلاش ليد مزدوجا وخاصية لمح حركة العين وبانوراما.الكاميرا الأمامية: الهاتف Sony Xperia 1 II يضم كاميرا أمامية (سيلفي) بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 تدعم التصوير بجودة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.البطارية: يحتوي هذا الهاتف على بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 21 واط، وتدعم تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 11 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويدعم خاصية Face Unlock لفتح عن طريق الوجه مع دعمه للعديد من المستشعرات الأخرى التي تشمل التسارع والتقارب والدوران والبوصلة والبارومتر ومستشعر ألوان الطيف.مميزات الهاتف Xperia 1 IIحاصل على شهادة IP65/IP68 لمقاومة الماء والغبار حتى 1.5 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة.يأتي بتصميم جيد جدا كما أنه مصنوع من الزجاج.يحتوي على منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويدعم مكبر الصوت.المعالج يقدم أداء قويا جدا خاصة في تشغيل الألعاب الثقيلة ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 6.يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.اقرأ أيضا لماذا ينبغي أن تتحمس لهاتف Huawei P20 أكثر من Galaxy S9؟عيوب الهاتفسعر الهاتف مرتفع للغاية.لا يسمح لك بتركيب شريحتي اتصال وبطاقة ذاكرة خارجية في نفس الوقت.الكاميرات الخلفية بارزة مما يعرضها للخدش والاحتكاك.الهاتف معرض للكسر بسهولة بسبب قدوم الظهر من الزجاج.البطارية لا تقدم أفضل الأداء ولا تكفي للاستخدام لمدة يوم كامل.لا يدعم الراديو FM.متوفر للشراء بلونين فقط وهما الأسود والبنفسجي.سعر الهاتف Sony Xperia 1 IIسعر الهاتف Sony Xperia 1 II يبلغ حوالي 1320 دولارا أمريكيا ما يعادل 20680 جنيها مصريا للنسخة التي تضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.