

مواصفات وأسعار هاتف Lava BeU مواصفات وأسعار هاتف Lava BeU

اليوم وبدون أي مقدمات، قامت شركة Lava بإزاحة الستار رسميا عن أحدث هواتفها الذكية وهو الهاتف Lava BeU الذي يعتبر من أرخص الهواتف الذكية التي تم إطلاقها خلال العام الجاري 2020، حيث إن هذا الهاتف الجديد سيباع بسعر 93 دولارا فقط ويحتوي على شاشة كبيرة وبطارية تتخطى الـ 4000 مللي أمبير ويعمل بنظام Android 10 Go. وخلال السطور القادمة سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Lava BeU.



مواصفات الهاتف Lava BeU

يأتي هذا الهاتف مع شاشة LCD حجمها 6.08 بوصة بدقة HD + كما أنه يحتوي على ثقب في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وعلى الجانب الخلفي يحتوي هاتف Lava BeU على كاميراتين بدقة 13 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل للكاميرا الأخرى المسؤولة عن استشعار معلومات العمق إلى جانب فلاش LED ومستشعر بصمات الأصابع.



Lava Beu

الهاتف Lava BeU يضم معالجا من فئة Unisoc SC9863A مع معالج رسوميات PowerVR GE8322 ويعمل بنظام Android 10 Go Edition ويضم كذلك ذاكرة وصول عشوائية بسعة 2 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت (قابلة للتوسيع من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD).

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 4060 ملي أمبير، ويتضمن العديد من المميزات الأخرى أبرزها فتحات nano-SIM المزدوجة ومنفذ 3.5 ملم من أجل سماعات الأذن السلكية وجهاز استقبال راديو FM بالإضافة إلى مكبر الصوت.الهاتف Lava BeUتم التأكيد على أن الهاتف Lava BeU سيباع بسعر يبلغ حوالي 93 دولارا أمريكيا وهو متوفر حاليا للشراء في الهند من خلال تجار التجزئة عبر الإنترنت، ونتوقع وصوله إلى مزيد من الدول في الأيام والأسابيع القليلة القادمة.