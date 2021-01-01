فى محاولة لبذل جهود كبرى لتجنب دعاوى مكافحة الاحتكار، قالت مصادر بصحيفة واشنطن بوست إن شركة فيس بوك عرضت ترخيص الكود الخاص بها للآخرين، ومساعدتهم على إنشاء شبكات اجتماعية منافسة، وأكدت الصحيفة أن هذا من شأنه أن يؤكد التزام فيس بوك بالمنافسة.
ورغم ذلك من الواضح أن هذه الخطوة لم تنجح، فوفقًا للمطلعين، قرر محققو مكافحة الاحتكار أن هذا الكود وغيره من الامتيازات المقترحة لم تكن كافية لمعالجة القضايا التنافسية، لكن على الطرف الآخر صرح المتحدث باسم فيس بوك كريس سجرو للصحيفة أن الشبكة الاجتماعية "ستدافع بقوة" عن نفسها.
وتركز الدعاوى القضائية من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC و48 ولاية على استحواذ فيس بوك على إنستجرام وواتس آب، وبينما تمت كلتا الصفقتين بالموافقة فى عامى 2012 و2014 على التوالى، فإن عملاق الإنترنت متهم الآن باستخدام هذه الاستحواذات لخنق المنافسة، لكن أشار فيس بوك إلى شركات مثل جوجل وسناب وتيك توك وتويتر كدليل على المنافسة الشرسة.
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التعليقات على فيس بوك يعرض المساعدة لإنشاء مواقع منافسة لتجنب دعاوى مكافحة الاحتكار
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