

سعر ومواصفات Xiaomi Mi 10T سعر ومواصفات Xiaomi Mi 10T

في شهر سبتمبر الماضي قامت شركة شاومي بإزاحة الستار رسميا عن 3 هواتف ذكية تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وهي Xiao­mi Mi 10T 5G وMi 10T Pro 5G وMi 10T Lite 5G بمواصفات رائعة حيث تأتي

سلسلة الهواتف هذه بشاشة على شكل الثقب وبمعدل تحديث 144 هرتز بالإضافة إلى معالج ممتاز للغاية في تشغيل الألعاب الثقيلة. وفي هذا المقال الجديد سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Xiao­mi Mi 10T 5G.



المحتويات إخفاء

1 مواصفات Xiao­mi Mi 10T

2 مميزات الهاتف Mi 10T

3 عيوب شاومي مي 10T

4 سعر الهاتف Xiao­mi Mi 10T

مواصفات Xiaomi Mi 10T

تاريخ التصنيع: يوم 30 سبتمبر الماضي كان الموعد الرسمي للإعلان عن الهاتف Xiao­mi Mi 10T وتم إطلاقه إلى الأسواق يوم 13 أكتوبر.



الشبكة: هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G و5G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: الهاتف شاومي مي 10T يأتي بأبعاد الارتفاع 165.1 × العرض 76.4 وبسمك 9.3 ملم، وبوزن يصل إلى 216 جراما.الشاشة: Xiao­mi Mi 10T يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 144Hz كما أنها محمية بزجاج Corn­ing Goril­la Glass 5.المعالج: هذا الهاتف الجديد من شاومي يضم معالجا ثماني النواة من فئة Qual­comm Snap­drag­on 865 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع معالج رسوميات من فئة Adreno 650.نظام التشغيل: يعمل بشكل مسبق بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم MIUI 12 (وسيكون من أول هواتف شاومي التي ستحصل على تحديث Android 11).الذاكرة: الهاتف Mi 10T يضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، والهاتف لا يدعم زيادة المساحة التخزينية.البطارية: يحتوي هذا الهاتف على بطارية كبيرة جدا بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.الكاميرا الخلفية: الهاتف Xiao­mi Mi 10T يضم 3 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية وبدقة 13 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 5 ميجا بكسل للكاميرا الماكرو. والهاتف يدعم التصوير بجودة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية أو بجودة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية مع دعم خاصية panora­ma وHDR والتثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران.الكاميرا الأمامية: أما بخصوص الكاميرا الأمامية فهذا الهاتف يضم كاميرا أمامية (سيلفي) بمستشعر من نوع Sam­sung S5K3T2 بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 تدعم التصوير بجودة 1080p.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور ويدعم خاصية Face Unlock لفتح عن طريق الوجه مع العديد من المستشعرات الأخرى التي تشمل التسارع والدوران والبوصلة والبارومتر.مميزات الهاتف Mi 10Tأداء المعالج قوي جدا في تشغيل الألعاب الثقيلة كما أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K ليكون بذلك من أول الهواتف التي تدعم التصوير بهذه الجودة.بطارية كبيرة جدا وتصمد لمدة يوم أو أكثر من الاستخدام، ويتم شحن الهاتف في مدة قصيرة بفضل قوة تقنية الشحن السريع التي تصل إلى 33 واط.يدعم ميزة IR Blaster التي تتيح لك إمكانية التحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق هاتفك.أداء الكاميرات الخلفية جيد جدا.عيوب شاومي مي 10Tوزن الهاتف ثقيل نسبيا.لا يحتوي على منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم وبذلك سيتوجب عليك شراء سماعات لاسلكية لاستخدامها مع هذا الهاتف.الكاميرا السيلفي ضعيفة نوعا ما وبالأخص في التصوير الليلي.لا يدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية MicroSD.اقرأ أيضا كاميرا 40 ميجابكسل في هاتف هواوي القادم؟سعر الهاتف Xiaomi Mi 10Tسعر الهاتف Xiao­mi Mi 10T يبلغ حوالي 447 دولارا ما يعادل 7000 جنيه مصري للنسخة التي تضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.