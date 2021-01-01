

شركة OnePlus تكشف عن هاتف بميزات فريدة! شركة OnePlus تكشف عن هاتف بميزات فريدة!

كشفت شركة OnePlus عن هاتف تجريبي جديد زودته بميزات تجعله مختلفا عن باقي الهواتف الذكية المطروحة حاليا.



وأكثر ما يميز هاتف OnePlus 8T Concept هو أن واجهته الخلفية مجهزة بطبقات مزركشة خاصة قادرة على تغيير ألوانها من الفضي إلى الأرزق الفاتح أو الداكن أو العكس.



ويرى الخبراء أن هذه الميزة ناجمة عن طبقة غطيت بها واجهة الهاتف الخلفية، تتحرك فيها أكاسيد المعدن ضمن الزجاج وفق تأثيرات فيزيائية معينة، وتستند هذه الميزة إلى تقنيات " ECMF".

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ومن جهتها أشارت شركة OnePlus إلى أن هذه الميزة في الهاتف الجديد ستسمح لخلفية الهاتف بتغيير لونها عند تلقي المكالمات الواردة على سبيل المثال، وأن مستخدم هذا الجهاز سيكون بإمكانه أيضا الاعتماد على تقنيات mmWave الموجودة في جهازه لقبول المكالمة الواردة أو رفضها عن طريق إيماءات اليد ودون الحاجة للمس الهاتف، فضلا عن أن الهاتف سيكون قادرا على قياس العديد من المؤشرات التي تتعلق بالحالة الصحية لمستخدمه كمعدلات التنفس ومعدلات نشاطه البدني.