

1685 جنيها تعويضات لمستخدمي «جوجل» بسبب خطأ 1685 جنيها تعويضات لمستخدمي «جوجل» بسبب خطأ

كشفت شركة «جوجل» الأمريكية عن وجود خطأ في عدد من خدماتها، ما قد يدفعها إلى إعطاء عملائها أموالا تعويضا لهم عن المشكلة وإزعاجهم.



وقالت الشركة الأمريكية، إنها عرضت على عدد من مستخدميها استرداد كامل المبالغ التي دفعوها في خدمات «Gmail» و«Google Drive» و«Google photos»، بعدما تسبب خطأ في دفهم مبلغ إضافي مقابل التخزين السحابي «cloud storage».



وأكدت عملاق التكنولوجيا مؤخرا أن خللا حدث لديها تسبب في تحذير بعض مستخدمي «Google photos» من أن مساحة التخزين السحابية المجانية البالغة 15 جيجابايت قد تم شغلها، وهو أمرا ليس صحيحا، ما جعل المستخدمون يختارون الخطط المدفوعة «paid plan» من أجل الحصول على سعة تخزين إضافية لا يحتاجونها.

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وتتكلف خطط الاشتراك في «Google One» والتي توفر مساحة تخزين إضافية على خوادم «Google» ما يصل إلى 80 جنيها استرليني أي ما يعادل 1685 جنيها مصريا، ورغم أن المشكلة نشأت في صور جوجل «Google photos»، إلا أن نفس المشكلة أثرت على المستخدمين الذين يشاركون مساحة التخزين عبر جميع تطبيقات جوجل على الويب، بما في ذلك «Gmail» و«Google Drive».وذكر فريق «9to5google»، أن المشكلة ظهرت لأول مرة في بداية العام الحالي ولكنها استمرت طوال جزء كبير من 2020، وتم إصلاحها الآن مع بدء الشركة في إخطار المتأثرين بأنهم مستحقون المبالغ المستردة لخيارات تخزين البيانات المتميزة التي ربما قاموا بالترقية إليها، وفقا لصحيفة «إكسبرس» البريطانية.والخطأ قد أثر فقط على أولئك الذين يصلون إلى تطبيقات جوجل على نظام التشغيل iOS ، الذي يعمل على تشغيل أجهزة أيفون وأيباد، مع عدم تأثرهواتف أندرويد على ما يبدو بالخلل، وإذا كان المستخدم تأثر بالخلل واشترى سعة تخزين غير ضرورية، فيتوقع رسالة بريد إلكتروني من جوجل في الأسابيع القادمة.ويأتي التعويض بعد أسابيع من إعلان الشركة الأمريكية عن تغيير رئيسي آخر في خطط تخزين الصور، فبعد خمس سنوات من تقديم نسخة احتياطية مجانية تمامًا من الصور للمعجبين بتنسيق مضغوط عالي الجودة، ستبدأ «Google photos» الآن في فرض رسوم على خطط التخزين بمجرد أن يملأ المستخدمون سعة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت التي تأتي مع كل حساب «Google»، من المقرر أن يبدأ التغيير اعتبارًا من 1 يونيو 2021.