يعد هاتف iPhone 7 من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12:
الشاشة:
iPhone 12: شاشة 6.1 بوصة.
iPhone 7: شاشة 4.7 بوصة.
نوع الشاشة:
iPhone 12: شاشة OLED
iPhone 7: شاشة IPS LCD
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التعليقات على إيه الفرق.. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 وiPhone 7
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