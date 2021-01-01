

إيه الفرق.. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 وiPhone 7 إيه الفرق.. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 وiPhone 7

يعد هاتف iPhone 7 من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12:





الشاشة:

iPhone 12: شاشة 6.1 بوصة.



iPhone 7: شاشة 4.7 بوصة.







نوع الشاشة:

iPhone 12: شاشة OLED



iPhone 7: شاشة IPS LCD



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دقة الشاشة:iPhone 12: تبلغ 2532× 1170بيكسل.iPhone 7: بدقة 1334 × 750 بيكسل.المعالج:iPhone 12: معالج A14 BioniciPhone 7: معالج Apple A10 Fusionالذاكرة الداخلية:iPhone 12: 64GBiPhone 7: 256GBنظام التشغيل:iPhone 12: iOS (14.x)iPhone 7: iOS (14.x)البطارية:iPhone 12: بقوة 2815 mAh.iPhone 7:بقوة 1960 mAhالكاميرا الخلفية:iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابكسل.iPhone 7: كاميرا 12 ميجابكسل.الكاميرا الأمامية:Phone 12 mini: 12 ميجابكسل.iPhone 7: 7 ميجابكسل.