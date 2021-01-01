إيه الفرق.. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 وiPhone 7

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إيه الفرق.. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 وiPhone 7

يعد هاتف iPhone 7 من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12:


الشاشة:
iPhone 12: شاشة 6.1 بوصة.

iPhone 7: شاشة 4.7 بوصة.



نوع الشاشة:
iPhone 12: شاشة OLED

iPhone 7: شاشة IPS LCD

دقة الشاشة:
iPhone 12: تبلغ 2532× 1170بيكسل.

iPhone 7: بدقة 1334 × 750 بيكسل.



المعالج:
iPhone 12: معالج A14 Bionic

iPhone 7: معالج Apple A10 Fusion



الذاكرة الداخلية:
iPhone 12: 64GB

iPhone 7: 256GB


نظام التشغيل:
iPhone 12: iOS (14.x)
iPhone 7: iOS (14.x)


البطارية:
iPhone 12: بقوة 2815 mAh.

iPhone 7:بقوة 1960 mAh



الكاميرا الخلفية:
iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابكسل.

iPhone 7: كاميرا 12 ميجابكسل.



الكاميرا الأمامية:
Phone 12 mini: 12 ميجابكسل.

iPhone 7: 7 ميجابكسل.

المصدر: اليوم السابع

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