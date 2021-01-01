هواوي تطلق نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 اصدار Beta للهواتف الذكية

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هواوي تطلق نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 اصدار Beta للهواتف الذكية

أعلنت هواوي عن الإطلاق الرسمي لنظام التشغيلHarmonyOS 2.0 للهواتف الذكية خلال إقامة مؤتمر Developer Day HUAWEI في بكين 2020 وهو ما يمثل علامة فارقة في بناء نظام تشغيل HarmonyOS الشاملة.



تتوافر النسخة التجريبية 2.0 من نظام التشغيل على الموقع الرسمي HUAWEI Developer لمطوري تطبيقات الهواتف الذكية.



تقدم هواوي إمكانات نظام HarmonyOS الشامل، والعديد من واجهة لبرمجة تطبيقات - API، والأدوات القوية مثل محاكي DevEco Studio المحسّن، مما يسهل تطوير تطبيقات الهواتف الذكية المتوافقة مع نظام التشغيل HarmonyOS.



تأمل هواوي في الترحيب بمزيد من الشركاء إلى المنظومة، ومنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من المزايا التي تقدمها عبر استراتيجيتها لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - Seamless AI Life.
قال "وانج تشنجلو"، رئيس قسم هندسة البرمجيات في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "نظام التشغيل HarmonyOS إنجاز مهم حقيقةً، حيث أعاد تعريف كيفية تفاعل الأشخاص والأجهزة مع بعضهم البعض في كل جانب من جوانب الحياة اليومية.

المصدر: الوفد

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