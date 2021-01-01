16 تطبيق و 15 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

ي إطار متابعتنا لكل ما هو مهم ومفيد لكم، معنا لهذا اليوم باقة أخرى وجديدة من تطبيقات وألعاب أندرويد المدفوعة والمتاحة للتحميل مجّانًا ولفترة زمنية محدودة، ومن المعروف للجميع، أن جُلّ التطبيقات والألعاب المدفوعة تستحق التحميل، لذا وكي لا نُطيل أكثر بالحديث، إليكم القائمة ( 16 تطبيق و 15 لعبة أندرويد ).
16 تطبيق
Coloring Book+ : السعر الحقيقي 7.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
Meeting Notes Taker – Recorder, memo and minutes السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
Motivate Me! Encourage Me! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
Simple Draw Pad (No Advertisement) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
Conversations (Jabber / XMPP) : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
Live Weather pro- Get Real Live Data : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
QR Reader – Barcode & Scanner Pro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
Augustro Music Player (67% OFF) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Reminder – Pro السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Watch Face – Pujie Black – Wear OS & Galaxy Watch : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
Valentine Premium – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
8 Bit Watch Face : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
Black Launcher – Simple and Battery Friendly : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
DosFace Watch Face : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
Letters Watch Face : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
Launcher 2020 – ADL Advanced Digital Launcher Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
15 لعبة
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