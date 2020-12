16 تطبيق و 15 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد 16 تطبيق و 15 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

ي إطار متابعتنا لكل ما هو مهم ومفيد لكم، معنا لهذا اليوم باقة أخرى وجديدة من تطبيقات وألعاب أندرويد المدفوعة والمتاحة للتحميل مجّانًا ولفترة زمنية محدودة، ومن المعروف للجميع، أن جُلّ التطبيقات والألعاب المدفوعة تستحق التحميل، لذا وكي لا نُطيل أكثر بالحديث، إليكم القائمة ( 16 تطبيق و 15 لعبة أندرويد ).



16 تطبيق





Coloring Book+ : السعر الحقيقي 7.49$، مجاني لمدة 2 يوم.

Meeting Notes Taker – Recorder, memo and minutes السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 2 يوم.

Motivate Me! Encourage Me! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Simple Draw Pad (No Advertisement) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Conversations (Jabber / XMPP) : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.

Live Weather pro- Get Real Live Data : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

QR Reader – Barcode & Scanner Pro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.

Augustro Music Player (67% OFF) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Reminder – Pro السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Watch Face – Pujie Black – Wear OS & Galaxy Watch : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Valentine Premium – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

8 Bit Watch Face : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Black Launcher – Simple and Battery Friendly : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

DosFace Watch Face : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Letters Watch Face : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Launcher 2020 – ADL Advanced Digital Launcher Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

15 لعبة



[VIP]Retro Mini Game Arena Online : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.[VIP] SweetFly : Offline Idle Merge Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.Extreme Car Stunts – 3D Ramp Driving Games 2020 : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.Hero Evolution : SP : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.Pixel Blade M Vip – Action rpg : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.Superhero Robot Premium: Hero Fight – Offline RPG : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.FASTAR VIP – Shooting Star Rhythm Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.Kamikazee Dice Score Card : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.Mystery Tiles : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.Survival Derby 3D – car racing & running game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.Assassin Lord : Idle RPG (BUFF) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.Chicken Tournament : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.G’Luck! 🍩 2D platformer game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.Influence Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.