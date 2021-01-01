

لينوفو تعلن عن حاسوبها اللوحي الجديد Tab P11 Pro.. ما مواصفاته وكم سعره؟ لينوفو تعلن عن حاسوبها اللوحي الجديد Tab P11 Pro.. ما مواصفاته وكم سعره؟

اعلنت شركة لينوفو Lenovo عن حاسوبها اللوحي الجديد “تاب بي11 برو” Tab P11 Pro، والمتوقع له أن يشكل منافسا قويا أمام الحواسيب اللوحية من الفئة المتوسطة، وأهمها حواسيب سامسونج اللوحية “جالاكسي تاب” Galaxy Tab.



ويصدر تابلت لينوفو الجديد Tab P11 Pro بشاشة من نوع أوليد OLED بقياس 11,5 بوصة، ودقة 2560×1600 بيكسل، ومعالج كوالكوم سنابدراجون 730G، غير أن التابلت غير داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.



ويعمل تابلت لينوفو Tab P11 Pro بنظام تشغيل أندرويد 10، ويصدر في خيارين، هما 4/128 و6/128 جيجابايت، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية من نوع مايكرو إس دي microSD، كما يدعم التابلت لوحة المفاتيح اللاسلكية.

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ويتضمن تابلت لينوفو Tab P11 Pro مكبرات صوت رباعية من JBL، مع دعم تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل مع كاميرا IR، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و5 ميجابيكسل، تدعمان التركيز البؤري التلقائي والتركيز الثابت على التوالي.ويبلغ سعر إصدار 4/128 جيجابايت من تابلت لينوفو Tab P11 Pro حوالي 500 دولار (7,800 جنيها مصريا تقريبا)، وسعر إصدار 6/128 جيجابايت 550 دولار (8,600 جنيها مصريا تقريبا).