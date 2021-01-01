اعلنت شركة لينوفو Lenovo عن حاسوبها اللوحي الجديد “تاب بي11 برو” Tab P11 Pro، والمتوقع له أن يشكل منافسا قويا أمام الحواسيب اللوحية من الفئة المتوسطة، وأهمها حواسيب سامسونج اللوحية “جالاكسي تاب” Galaxy Tab.
ويصدر تابلت لينوفو الجديد Tab P11 Pro بشاشة من نوع أوليد OLED بقياس 11,5 بوصة، ودقة 2560×1600 بيكسل، ومعالج كوالكوم سنابدراجون 730G، غير أن التابلت غير داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.
ويعمل تابلت لينوفو Tab P11 Pro بنظام تشغيل أندرويد 10، ويصدر في خيارين، هما 4/128 و6/128 جيجابايت، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية من نوع مايكرو إس دي microSD، كما يدعم التابلت لوحة المفاتيح اللاسلكية.
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التعليقات على لينوفو تعلن عن حاسوبها اللوحي الجديد Tab P11 Pro.. ما مواصفاته وكم سعره؟
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