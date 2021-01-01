

شاومي تُطلق Redmi 9 Power في الخارج رسميًا – نسخة مُحسنة ! شاومي تُطلق Redmi 9 Power في الخارج رسميًا – نسخة مُحسنة !

منذ فترة قامت شركة شاومي في الخارج بطرح هاتف Redmi Note 9 4G في الصين فقط. وهذه النسخة إختلفت عن التي جاءت لدينا في الأسواق المصرية. اما الأن فتم طرح الهاتف بشكل عالمي وجاء بإسم Redmi 9 Power مع تطورات بسيطة فيعتبر الهاتف هو نسخة مُحسنة من Redmi 9 ببعض التطورات والإضافات الجيدة.



مواصفات Redmi 9 Power :-

وزن 198 جرام

أبعاد الهاتف 162.3×77.3×9.6 مم

الهاتف يأتي مقاوم لرذاذ الماء

خامات الهاتف من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 512 جيجا

شاشة الهاتف تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.53 بوصة بدقة 1080×2340 بيكسل وبجودة FHD+ مع أبعاد عرض 19.5:9 وكثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة والشاشة تأتي مع نوتش Water Drop في الأعلى وسطوع الشاشة يصل الى 400 شمعة

Redmi 9 Power Display



الشاشة تأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الثالث

معالج الهاتف هو كوالكوم سناب دراجون 662 ثماني النواة والأربعة أنوية الأقوى من نوع Kryo 260 Gold بتردد 2.0 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج هي 11 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 610

الهاتف يأتي مع نظام تشغيل Android 10 بواجهة شاومي الأخيرة MIUI 12

مساحة تخزين 64 جيجا والذاكرة UFS 2.1 او 128 جيجا والذاكرة UFS 2.2 والنسختين بـ4 جيجا رام

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رُباعية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب، والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

Redmi 9 Power Camera

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الكاميرات تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsالهاتف يدعم سماعات خارجية Stereoالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليبصمة الإصبع في الهاتف موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح عن طريق الوجه او الـFace Unlockالهاتف يدعم مستشعر الـIR Blaster لإستخدام الهاتف كريموتالهاتف لا يدعم مستشعر الـNFC للأسفبطارية الهاتف تأتي من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 6000 مللي امبير وتدعم الشحن السريع بقوة تصل الى 18 وات من خلال USB Type C كما تدعم الشحن العكسي بقوة 2.5 واتالوان الهاتف الأسود والأحمر والأخضر والأزرقRedmi 9 Power Colorsتم تسعير هاتف Redmi 9 Power في الهند للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 150 دولار او 120 يورو او حوالي 2350 جنية مصري، اما النسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 165 دولار او 131 يورو او حوالي 2600 جنية مصري. والهاتف سيتوفر للبيع في الهند يوم 22 ديسمبر القادم.الهاتف جاء ليُقدم الخامات التقليدية المعروفة في هذه الفئة السعرية لكن مع مقاومة للماء مما يؤكد على جودة التقفيل الجيدة. اما عن شكل التصميم فهو مُتميز جدًا نظرًا لرصة الكاميرا الخلفية وكلمة Redmi كما ان الإنعكاسات على ظهر الهاتف تُشبه نفس الإنعكاسات الموجودة في هاتف Realme C3.بالنسبة للشاشة فهي نفسها الموجودة في Redmi 9 والموجودة في Redmi Note 9 بدون إختلاف، وبالنسبة لتصميمها فهو نفس تصميم Redmi 9 والشاشة قوية جدًا في هذه الفئة السعرية، اما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج جديد من كوالكوم يُقدم أداء متوازن ليس الأقوى. فمعالج G80 السابق في Redmi 9 سيُقدم أداء أفضل في الألعاب.اما عن البطارية فالهاتف يأتي ببطارية أضخم من ريدمي 9 وريدمي نوت 9 بفرق واضح وسرعة الشحن بقيت كما هي للأسف، كبر حجم البطارية يحتاج لشحن أسرع ليتم شحنها في وقت قصير. اما عن الكاميرات فالهاتف يأتي بنفس كاميرات Redmi Note 9 الخلفية بدون إختلاف كما يأتي بنفس كاميرا Redmi 9 الأمامية.الهاتف يأتي مع سماعات خارجية ستيريو لتقديم تجربة صوتية قوية. كما يأتي مع العديد من المستشعرات ومستشعر الـIR Blaster الشهير من شاومي. وللأسف الهاتف لا يأتي بدعم للـNFC مثل ما رأينا في ريدمي 9 وريدمي نوت 9 من قبل.