من خلال متجر سامسونج اون لاين كشفت سامسونج مؤخرًا عن هاتف Samsung Galaxy M21 في مصر. الهاتف الذي تم طرحه في الخارج في بداية عام 2020 الحالي. تأخر الهاتف كثيرًا حتى جاء للسوق المصري لكن مع ذلك قدم الهاتف العديد من المواصفات القوية وتم تسعيره بسعر مقبول جدًا بالنسبة لمواصفاته !
مواصفات Samsung Galaxy M21 :-
وزن 188 جرام وأبعاد 159×75.1×8.9 مم
خامات الهاتف الخارجية تأتي من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل
دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 512 جيجا في نفس الوقت
شاشة الهاتف تأتي من نوع Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة بدقة 1080×2340 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 403 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 19.5:9 والسيلفي في نوتش Infinity U
طبقة حماية على الشاشة كورنينج جوريلا جلاس الجيل الثالث
معالج اكسينوس 9611 ثُماني النواة والأربعة الأقوى من نوع Cortex A73 بتردد 2.3 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج 10 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G72 MP3
نظام تشغيل اندرويد 10 بواجهة سامسونج One UI 2.5 أخر إصدار
مساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام والذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.1
كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 والثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي مُخصصة للعزل
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التعليقات على سامسونج تكشف عن Galaxy M21 في مصر بكل هدوء – متأخر بس ممتاز !
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