

سامسونج تكشف عن Galaxy M21 في مصر بكل هدوء – متأخر بس ممتاز ! سامسونج تكشف عن Galaxy M21 في مصر بكل هدوء – متأخر بس ممتاز !

من خلال متجر سامسونج اون لاين كشفت سامسونج مؤخرًا عن هاتف Samsung Galaxy M21 في مصر. الهاتف الذي تم طرحه في الخارج في بداية عام 2020 الحالي. تأخر الهاتف كثيرًا حتى جاء للسوق المصري لكن مع ذلك قدم الهاتف العديد من المواصفات القوية وتم تسعيره بسعر مقبول جدًا بالنسبة لمواصفاته !



مواصفات Samsung Galaxy M21 :-

وزن 188 جرام وأبعاد 159×75.1×8.9 مم

خامات الهاتف الخارجية تأتي من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل

دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 512 جيجا في نفس الوقت

شاشة الهاتف تأتي من نوع Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة بدقة 1080×2340 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 403 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 19.5:9 والسيلفي في نوتش Infinity U



طبقة حماية على الشاشة كورنينج جوريلا جلاس الجيل الثالث

معالج اكسينوس 9611 ثُماني النواة والأربعة الأقوى من نوع Cortex A73 بتردد 2.3 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج 10 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G72 MP3

نظام تشغيل اندرويد 10 بواجهة سامسونج One UI 2.5 أخر إصدار

مساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام والذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.1

كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 والثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي مُخصصة للعزل

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كاميرا خلفية تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكترونيالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليبصمة الإصبع موجودة في ظهر الهاتفالهاتف يدعم الفتح عن طريق الوجه او الـFace Unlockبطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 6000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات عن طريق منفذ USB Type Cالوان الهاتف الأسود والأزرقM21 Colorsتم تسعير هاتف Samsung Galaxy M21 في السوق المصري للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3500 جنية مصري. والهاتف مُتاح للبيع اون لاين من خلال Samsung Store بتخفيض 500 جنية مصري ليكون سعره 3000 جنية فقط حتى نهاية العام الحالي.الهاتف يأتي ليُقدم خامات خارجية ليست الأفضل مع شكل تصميم ليس حديث مُقارنتًا بهواتف مثل Huawei Y7a، اما عن الشاشة فهي قوية جدًا حيث تأتي اموليد وبدقة ممتازة للتفوق على Galaxy A21s الذي كان يأتي مع شاشة TFT عادية من سامسونج في نفس الفئة السعرية.اما بالنسبة للأداء فالمعالج المتواجد هنا يُقدم أداء مقبول في هذه الفئة السعرية، فالمعالج هو نفسه المُستخدم في Galaxy A51 و Galaxy M31 في فئات سعرية أعلى، اما بالنسبة للبطارية فهي ضخمة جدًا وتدعم الشحن السريع لكنه ليس الأسرع في هذه الفئة السعرية.