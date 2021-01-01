

أسعار ومواصفات هاتف Oppo A53 5G أسعار ومواصفات هاتف Oppo A53 5G

كما كان مقررا بالفعل، قامت اليوم شركة أوبو بإزاحة الستار رسميا عن هاتف Oppo A53 5G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس والذي يأتي مع معالج من MediaTek يقدم أداء أفضل من المعالج Snapdragon 460 للهاتفين السابقين A53 وA53s بسعر رائع جدا ليكون بذلك من أرخص الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الـ 5G. وفي هذا المقال الجديد سنتطرق لعرض سعر ومواصفات الهاتف Oppo A53 5G.



مواصفات هاتف Oppo A53 5G

هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة LCD حجمها 6.5 بوصة بدقة 1080x2400 بمعدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 120 هرتز وتغطية sRGB كاملة وسطوع نموذجي 480 شمعة، تحتوي الشاشة على ثقب في أعلى الزاوية اليسار لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، وعلى الواجهة الخلفية فيضم Oppo A53 5G ثلاث كاميرات، الكاميرا الرئيسية دقتها 16 ميجا بكسل والكاميرا الثانية عبارة عن كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والثالثة هي عبارة عن مستشعر عمق بدقة 2 ميجا بكسل.



الهاتف Oppo A53 5G يضم معالجا ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 720 والذي يوفر دعم 5G الرائع كما أنه يعمل بنظام Android 10 مع ColorOS 7.2 ويأتي بنسختين على مستوى الذاكرة النسخة الأولى تضم ذاكرة عشوائية بسعة 4 مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والنسخة الثانية تضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.

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بطارية الهاتف الجديد Oppo A53 5G تأتي بسعة 4040 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 واط ، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يحتوي على منفذ السماعات 3.5 ملم، ومستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب.سعر الهاتف Oppo A53 5Gسيتم إطلاق هذا الهاتف بشكل رسمي في الصين خلال الأيام القليلة القادمة وسيباع بسعر يبدأ من 198 دولارا أمريكيا.