كشفت تسريبات تقنية حديثة عن مواصفات هاتف "آيفون 13" المرتقب، وأنه سيحل أبرز مشكلات الإصدار "12"، وسيأتي بحزمة من التعديلات التقنية المميزة.
وحسبما نقل موقع مجلة "فوربس" الأميركية عن جون بروسر، المتخصص بتسريبات منتجات شركة "أبل" الأميريكية، فإن "آيفون 13" سيزوّد بشاشة "إل تي بي أو"، قادرة على توفير تجربة عرض بدقة عالية دون أن يكون ذلك على حساب عمر البطارية.
ووفق بروسو فإن الشاشة الجديدة ستجعل "آيفون 13" منافسا قويا للهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، والتي كانت تتباهى بقوة بطاريتها وطول عمرها.
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التعليقات على "آيفون 13".. تسريبات تكشف مواصفات "غير مسبوقة"
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