

هل تعثرت تكنولوجيا «الجيل الخامس» فى مصر؟ هل تعثرت تكنولوجيا «الجيل الخامس» فى مصر؟

مع نهاية عام 2019، أكدت بعض شركات اتصالات المحمول فى مصر أنها بدأت تجارب تفعيل تكنولوجيا الجيل الخامس 5G فى مصر استعدادًا لدخولها الخدمة محليًا، بينما أكدت المصادر أن تلك التكنولوجيا ستكون متاحة بالفعل خلال عام 2020 الذى ينتهى خلال أيام دون أن يتم الإعلان عن اقتراب دخول تلك الخدمات التى بدأت فى الانتشار عالميا، ليظهر السؤال الذى نحاول البحث عن إجابة له: أين اختفت تلك التكنولوجيا، وما أسباب تأجيلها؟!



أكدت مصادر بالقطاع لـ«المصرى اليوم» أن السلطات لا تزال تدرس مختلف التفاصيل المتعلقة بإدخال هذه التقنية للاستخدام، وأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يحدد حتى الآن موعدا للبدء فى التطبيق، خاصة أن إدخال تلك التكنولوجيا يحتاج لمزيد من الإجراءات التى من المتوقع ألا تنتهى قبل نهاية عام 2021.



البحث عن إجابة هذا السؤال كشف العديد من المفاجآت، منها على سبيل المثال أن إتاحة تلك التكنولوجيا فى الفترة الأولى على الأقل لن تكون للأفراد العاديين، وإنما سيقتصر الاستخدام على المؤسسات، وبناء على تصاريح من 3 جهات، من بينها «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات»، بالإضافة إلى الاستمرار فى تطوير البنية التحتية الحالية من أجل رفع كفاءة اتصالات المحمول بشكل عام.

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خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، قال إنه قبل الحديث عن الجيل الخامس يجب معرفة أن مصر لم تستفد حتى الآن بأكثر من 10% من إمكانيات الجيل الرابع للاتصالات 4G، كما أن شركات الاتصالات لم تستغل كامل إمكانيات الترددات التى حصلت على تراخيصها، ولم تستفد من كامل مميزاتها، وأن خدمات الجيل الرابع المتوافرة حاليا مجموعة محدودة ضمن إمكانيات هذا الجيل.وأضاف نجم لـ«المصرى اليوم» أن الحكومة بذلت الكثير من الجهد لرفع كفاءة منظومة الاتصالات الرقمية بشكل عام خلال الأعوام الماضية، الأمر الذى ساهم فى تخفيف الآثار السلبية لأزمة كورونا العالمية، وهو ما ظهر بوضوح فى تطوير العملية التعليمية والاعتماد بشكل واسع على منظومة التعليم عن بعد خلال تلك الفترة دون أن يشعر المواطن بوجود أى أزمة. وأردف: «لا يوجد الآن منزل فى مصر دون اتصال بالإنترنت، وغالبية المواطنين اضطروا لاستخدام الإنترنت من أجل تعليم الأبناء فى المنزل، ومن المفترض أن يتم البناء على هذا الأساس فى الفترة المقبلة للاستفادة من قدرات التعليم عن بعد، وهو ما تعمل الحكومة عليه حاليا».وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق إلى ضرورة أن تعمل شركات الاتصالات المصرية بالتوازى مع الجهود الحكومية من أجل الاستخدام الأمثل لكل المزايا الرقمية المتاحة من أجل الارتقاء العام بمنظومة التحول الرقمى، بما ذلك استخدام شبكات الفايبر بشكل كامل فى نقل البيانات، خاصة أنه تم بالفعل تطوير جزء كبير من الشبكة بين الأبراج والسنترالات، كما أن العمل مستمر على تطويرها.وأشار إلى أن الميزة الأساسية فى شبكات الجيل الخامس مخصصة للتعامل الذكى بين الأجهزة والماكينات وبعضها البعض، وأن التطبيق الأكثر وضوحا سيكون فى المدن الذكية، مع توفير الخدمات الرقمية للمواطن على مدار الساعة، مثل: الرصد الأتوماتيكى لدرجات الحرارة على الطرق السريعة، وتوفير الخدمات الرقمية للسائقين على تلك الطرق.. وغالبية هذه الخدمات لم يتم تطويرها فى مصر حتى الآن.ونوه نجم بأن التوسع فى إنشاء المدن الذكية الجديدة فى مصر، والتى يتم تجهيزها للعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، سيمثل مناطق جاهزة لتلك التكنولوجيا، مع إمكانية الاستفادة منها لمواكبة التطورات فى قطاع الاتصالات، وأن الاعتماد على تلك التكنولوجيا فى العمل المؤسسى سيكون أفضل سيناريو للاستفادة من تلك التكنولوجيا فى المستقبل.وبالحديث عن المخاوف من وجود ثغرات أمنية فى منظومة الجيل الخامس للاتصالات، خاصة مع المخاوف العالمية من إمكانية اختراق البنية التحتية لتلك التكنولوجيا، قال نجم إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل على جميع التفاصيل المتعلقة بتلك التكنولوجيا وتأمينها على أفضل مستوى بطريقة تضمن ألا تكون هناك ثغرات عند التطبيق.أما عن المدى الزمنى المتوقع لبدء استخدام تلك التكنولوجيا فى مصر، فتوقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق أن يتم طرح خدمات الجيل الخامس للاتصالات بعد قيام الجهات المسؤولة بطرح الترددات الخاصة بها خلال الفترة القصيرة المقبلة، لتبدأ التجارب الفنية وبعدها الطرح العام. فى السياق نفسه، اتفق الدكتور خالد الشريف، مساعد وزير الاتصالات الأسبق، فى أن خدمات الجيل الرابع لم يتم استغلالها بشكل كامل حتى الآن فى مصر، وأرجع السبب فى هذا الأمر إلى أن حجم الترددات التى تمت إتاحتها لهذه التكنولوجيا لم يكن كافيًا، سواء التى سُمح باستخدامها فى المرحلة الأولى عام 2016، أو حتى الإضافات التى سُمح باستخدامها مؤخرا.وأضاف الشريف لـ«المصرى اليوم» أن اختلاف الكثافات والتغطية من منطقة لأخرى ما زال موجودًا حتى الآن، لمحدودية الترددات المتاحة لاستخدامات الجيل الرابع، مطالبًا بزيادة عدد المحطات فى المناطق ذات الكثافة السكانية، مشيرا إلى أن استخدام البيانات ينمو بشكل كبير، وأن الأمر يستلزم تطويرا مستمرا للبنية الأساسية، لزيادة الكفاءة، سواء على مستوى الكابلات أو البوابات الدولية.وأكد الشريف أن نسبة استغلال إمكانيات الجيل الرابع حتى الآن تتراوح بين 50-60%، وأن الأفراد العاديين لن يحتاجوا فى الوقت الحالى إلى قدرات الجيل الخامس، خاصة أن قدرات الجيل الرابع يمكنها أن تلبى جميع احتياجات الأفراد.واستعرض الشريف أبرز مميزات الجيل الخامس بالقول: إن سرعتها فى الاتصال بالإنترنت تتجاوز 10 مرات السرعات المتاحة بالجيل الرابع، وهى سرعة تكفى لقيادة سيارة ذاتيا، وإجراء عمليات جراحية عن بعد، وهو أمر يحتاج لبنية تحتية خاصة، الأمر الذى تعمل مصر على توفيره حاليا.وأوضح الشريف أن هذه التكنولوجيا لا تزال فى مراحل مبكرة للغاية على مستوى العالم، حيث لم يبدأ التعامل معها على المستوى التجارى إلا فى عام 2019، وأن الاتحاد الدولى للاتصالات وضع ضوابط ومعايير استخدام تلك التقنية فى عام 2014، وكان من أبرزها الاتفاق على تردد 2600 باعتباره أفضل ترددات الاستخدام، وهو التردد الذى تم طرحه بالفعل لشركات الاتصالات المصرية مؤخرا لاستخدامه مع خدمات الجيل الرابع، وحصلت عليه 3 شركات، وهو الأمر الذى يسهل لهذه الشركات تقديم خدمات الجيل الخامس عند إتاحتها.وأكد الشريف أن خدمات الجيل الخامس مفيدة للمؤسسات بشكل أوضح كثيرا من استخدام الأفراد، وأنها تحتاج لأضعاف ترددات الجيل الرابع والتى حصلت على 80 ميجا/هيرتز فى مصر خلال مرحلة الإطلاق عام 2016 ثم عادت مؤخرًا لتحصل على 80 ميجا/هيرتز أخرى، ليصل مدى التردد المتاح للشركات إلى 160 ميجا/هيرتز خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن الجيل الخامس سوف يحتاج على الأقل 400 ميجا/هيرتز، بواقع 100 ميجا لكل شركة.ومن جانبه، قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وباء كورونا أجبر العالم ومصر على زيادة الاعتماد على الاتصال بالإنترنت فى إنجاز الكثير من الأعمال، وهو الأمر الذى ارتكز على قوة البنية التحتية الحالية، التى تواصل الحكومة تطويرها بشكل كبير.وأضاف «السعيد» لـ«المصرى اليوم» أن نمط استخدام الإنترنت أصبح مثل الغذاء والماء، وأصبحت الحاجة إليه ضرورية، وأن الحكومة بذلك تبذل جهدا كبيرا فى تطوير المنظومة التكنولوجية الرقمية، وأصبح توافر الخدمات بسهولة وجودة أكبر عن الأيام السابقة، وكل يوم هناك تقدم عن الأيام السابقة، وانقطاع الشبكات أصبح أقل بكثير عن السنوات السابقة.