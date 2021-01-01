

(صور) جوجل تتيح تجربة مكياج الواقع المعزز في البحث (صور) جوجل تتيح تجربة مكياج الواقع المعزز في البحث

أطلقت جوجل ميزة جديدة للواقع المعزز على البحث مخصصة للمتسوقين في العطلات الذين يتطلعون إلى شراء أحمر الشفاه وظلال العيون أثناء البقاء بأمان في منازلهم.







تعاونت شركة التكنولوجيا العملاقة مع شركة ModiFace و Perfect Corp، وهما شركتان تقفان خلف العديد من تقنيات التجميل بالواقع المعزز، لإطلاق ميزة تمنحك طريقة لتجربة الماكياج تقريبًا من نتائج البحث.

جوجلعلى وجه الخصوص، ستمنحك الميزة الجديدة إمكانية الوصول إلى مكياج افتراضي من L’Oreal و MAC Cosmetics و Black Opal و Charlotte Tilbury، عندما تبحث عن منتجات منتلك العلامات التجارية، مثل أحمر الشفاه Powder Kiss من Mac، على Chrome أو تطبيق Google، ستصادف التجربة الافتراضية، يمكنك إما تجربة ظلال العيون وأحمر الشفاه على صور العارضين بألوان مختلفة أو اختيار الخيار لتجربتها بنفسك باستخدام كاميرا الهاتف.جوجلمن الواضح أنها بعيدة كل البعد عن كونها أول تقنية جمال للواقع المعزز، عملت ModiFace مع الكثير من العلامات التجارية مثل Benefit لإنشاء أدوات مماثلة للواقع المعزز في الماض ، وأطلق YouTube ميزة AR Beauty Try-On العام الماضي للسماح للمستخدمين بتجربة الماكياج أثناء مشاهدة البرامج التعليمية، ومع ذلك، فإن القدرة على الوصول إلى الأداة مباشرة من نتائج البحث تجعل الأمور أسهل إذا كنت تبحث عن شراء منتجات معينة من العلامات التجارية المشاركة.بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ Google في عرض توصيات من عشاق وخبراء التجميل والملابس والمنزل والحديقة، بما في ذلك المؤثرون عبر الإنترنت، عند تصفح Google Shopping على هاتفك.كما لاحظ TechCrunch، تعد كلتا الميزتين جزءًا من جهود Google الأوسع نطاقًا والاستثمار العام في التسوق عبر الإنترنت، أخبرت الشركة المنشور أنها استمرار لتحركاتها لفتح Google Shopping لمزيد من بائعي التجزئة.



