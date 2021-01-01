

تسريبات: سامسونج جالكسي S21 ألترا سيأتي بـ 6 كاميرات! تسريبات: سامسونج جالكسي S21 ألترا سيأتي بـ 6 كاميرات!

ظهر تسريب جديد يؤكد بعض المواصفات الفنية وتصميم هاتف سامسونج الرائد القادم جالكسي S21 ، والمميز في نسخة ألترا منه أنه سيأتي بستة كاميرات!



حسب التسريبات فإن S21 Ultra سيحمل عدستي تقريب telephoto بمستويي 3x و 10x وأطوال بؤرية 72 ملم و 240 ملم على التوالي. وكلا العدستين تدعمان التثبيت البصري.



وتعتبر هذه الإضافة المميزة في نسخة ألترا من S21 مقارنة مع نفس النسخة من S20 التي كانت تحمل ثلاث كاميرات من الخلف.

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ومن المتوقع أن تستخدم سامسونج تقنية التقريب الهجين للحصول على مستوى تقريب أكبر من 10X.الكاميرا الرئيسية في الهاتف ستكون بدقة 108 ميغابكسل 24 ملمتر والتركيز التلقائي يكون بمساعدة الليزر كما هو الحال مع نوت 20 ألترا.تشير مصادر التسريبات أنه على الرغم من المواصفات النظرية للعدسة الرئيسية مشابهة للجيل السابق، إلا أن سامسونج أجرت تطويرات في الحساس الجديد ليعطي جودة أفضل منه.أما فيما يتعلق بالفيديو فإن كاميرا S21 ألترا ستكون قادرة على التسجيل بدقة 8K بدلاً من 4K في آيفون بالنسخة الأعلى منه.بالطبع مع منافسة محتدمة بين جالكسي S21 ألترا و آيفون 12 برو ماكس، فإن سامسونج تحتاج لحشد كل إمكانيات التصوير لديها من عدسات وتقنيات للحصول على نتائج أفضل.طوال السنوات الماضية كان تركيز سامسونج أكثر من الناحية العتادية في تطوير كاميرات الهواتف الذكية بدلاً من التركيز البرمجي، وأصبحت تدريجياً تتخلى عن حساسات سوني وتستخدم حساساتها الخاصة ما سمح لها بحرية أكبر وتبني تقنيات وتعدد عدسات في الهواتف الذكية.من المتوقع أن تكشف سامسونج عن هاتفها رسمياً 14 يناير المقبل.