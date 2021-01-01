إتفاق جديد بين إنفيديا وسامسونج لتصنيع معالجات GeForce RTX30

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إتفاق جديد بين إنفيديا وسامسونج لتصنيع معالجات GeForce RTX30

ستقوم شركة سامسونج بتصنيع الجيل الجديد من بطاقات إنفيديا الرسومية GeForce RTX30 في اتفاقية تعد هي الثانية من نوعها بين الشركتين هذا العام كشف عنها موقع Korea Economic Daily.

وحسب الاتفاق ستصنع سامسونج بطاقات إنفيديا Ampere GeForce RTX30 مستخدمة تقنية تصينع 8 نانو متر حسب ما وضحت؛ قي اتفاقية تخدم طموحاتها في التوسع في هذا السوق على حساب TSCM التايوانية.

أما بالنسبة لقيمة الصفقة فهي غير معروفة حتى اللحظة لكن التقديرات تشير إلى كونها تتجاوز مئات المليارات من الون الكوري مقابل تصنيع معالجات الألعاب الرسومية الجديدة في مصنع Hwaseong.

وفي المفاصلة بين سامسونج وTSMC فإن إنفيديا قد اختارت الشركة الكورية لأسباب ترجع لتقنية التصنيع وحاجتها إلى تسليم رقاقاتها بسرعة؛ بعد ما شهدته بطاقاتها الرسومية الأخيرة RTX3080 من الطلب الكبير في ظل كفائتها العالية في العمل وسرعتها في معالجة البيانات.

ويجدر بالذكر أن سامسونج قامت بداية الشهر الجاري بتغييرات مهمة على المستوى الإداري في قطاعي الذواكر وسباكة أشباه الموصلات؛ في سبيل تمديد توسعها في السوق؛ حيث توقع تقرير من TrendForce أن يحقق قطاع السباكة في الشركة 14.05 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري بارتفاع يبلغ 17.9% عن العام الماضي 2019 في ظل زيادة تعاون الشركة مع المصنعين والشركات التقنية.

المصدر: عالم التقنيه

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