ستقوم شركة سامسونج بتصنيع الجيل الجديد من بطاقات إنفيديا الرسومية GeForce RTX30 في اتفاقية تعد هي الثانية من نوعها بين الشركتين هذا العام كشف عنها موقع Korea Economic Daily.
وحسب الاتفاق ستصنع سامسونج بطاقات إنفيديا Ampere GeForce RTX30 مستخدمة تقنية تصينع 8 نانو متر حسب ما وضحت؛ قي اتفاقية تخدم طموحاتها في التوسع في هذا السوق على حساب TSCM التايوانية.
أما بالنسبة لقيمة الصفقة فهي غير معروفة حتى اللحظة لكن التقديرات تشير إلى كونها تتجاوز مئات المليارات من الون الكوري مقابل تصنيع معالجات الألعاب الرسومية الجديدة في مصنع Hwaseong.
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التعليقات على إتفاق جديد بين إنفيديا وسامسونج لتصنيع معالجات GeForce RTX30
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