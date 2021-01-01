لم يمر سوى ثلاث أشهر فقط على إعلان سامسونج عن سلسلة Galaxy Note20 ولكن يبدو أن السلسلة بدأت تعاني سريعاً في المبيعات وقد يكون هذا أحد الأسباب التي ستجعل سامسونج تعجل بالكشف عن سلسلة Galaxy S21.
وفقاً لتقرير وكالة The Elec مبيعات سلسلة سامسونج Galaxy Note20 كانت أقل من المتوقع في شهر أكتوبر وغير جيدة ولذلك قررت الشركة مراجعة عملية الإنتاج الخاصة بالسلسلة وتقليلها إلى 600 ألف وحدة بعد أن كانت 900 ألف وحدة في الشهر.
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التعليقات على سامسونج تقلل من إنتاج Galaxy Note20 بسبب المبيعات الغير جيدة
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