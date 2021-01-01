

سامسونج تقلل من إنتاج Galaxy Note20 بسبب المبيعات الغير جيدة سامسونج تقلل من إنتاج Galaxy Note20 بسبب المبيعات الغير جيدة

لم يمر سوى ثلاث أشهر فقط على إعلان سامسونج عن سلسلة Galaxy Note20 ولكن يبدو أن السلسلة بدأت تعاني سريعاً في المبيعات وقد يكون هذا أحد الأسباب التي ستجعل سامسونج تعجل بالكشف عن سلسلة Galaxy S21.







وفقاً لتقرير وكالة The Elec مبيعات سلسلة سامسونج Galaxy Note20 كانت أقل من المتوقع في شهر أكتوبر وغير جيدة ولذلك قررت الشركة مراجعة عملية الإنتاج الخاصة بالسلسلة وتقليلها إلى 600 ألف وحدة بعد أن كانت 900 ألف وحدة في الشهر.

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التقرير ذكر أن مبيعات هاتف Galaxy Note20 كانت أسوء من مبيعات Galaxy Note20 Ultra لذلك قامت سامسونج بتقليل عمليات إنتاجه بشكل أكبر وأصبحت تنتج منه وحدة واحدة فقط مقابل كل وحدتين يتم إنتاجهم من هاتف Galaxy Note20 Ultra.هاتف Galaxy Note20 واجه بعض الإنتقادات عند الكشف عنه وذلك بسبب قدومه بجسم مصنوع من البلاستيك وشاشة FHD+ ومعدل تحديث 60Hz ولذلك لم يحقق الهاتف المبيعات التي كانت تأملها الشركة.