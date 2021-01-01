

هاتف Galaxy S21 Ultra قادم بشاشة 6.8 بوصة ومعالج Exynos 2100 وبطارية 5000 ميلي أمبير ودعم S Pen هاتف Galaxy S21 Ultra قادم بشاشة 6.8 بوصة ومعالج Exynos 2100 وبطارية 5000 ميلي أمبير ودعم S Pen

سامسونج ستعلن يوم 14 يناير عن سلسلة Galaxy S21 ورأينا خلال الفترة السابقة تسريبات عديدة عن السلسلة أخرها بالأمس عندما تسربت بعض الصور الرسمية للهواتف.







اليوم تسربت مواصفات هاتف Galaxy S21 Ultra بالكامل حيث سيأتي الهاتف بشاشة ستطلق عليها سامسونج اسم Dynamic AMOLED 2X وستكون بقياس 6.8 بوصة ودقة 3200x1440 ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ومعدل تحديث 120Hz ولتوفير الطاقة سيتم التنقل بين معدلات التحديث نزولاً إلى 1Hz ومحمية الشاشة بطبقة من زجاج الحماية Gorilla Glass 7.

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الهاتف سيأتي بأربع كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 والثانية بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4 وهي للتقريب البصري 3X والثالثة بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/4.9 وهي periscope للتقريب 10X والرابعة بدقة 12 ميجا بيكسل وهي واسعة الزاوية 120 درجة وبفتحة عدسة f/2.2 وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/2.2.سيدعم الهاتف تصوير فيديوهات بدقة 8K بسرعة 30 إطار في الثانية وفيديوهات بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية.سيأتي الهاتف بمعالج Exynos 2100 وأيضاً معالج كوالكوم Snapdragon 888 في عدد من الدول ورامات بحجم 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 و 512 جيجا بايت ولن يدعم تركيب بطاقات microSD.سيدعم الهاتف العمل مع قلم S Pen ولكن لن يكون مدمج مع مثل هواتف Galaxy Note ولكن بعض أغطية الحماية سيتوفر بها القلم.الهاتف سيأتي ببطارية بقوة 5000 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 45 وات ودعم الشحن اللاسلكي السريع وفي أوروبا وعدد من الدول لن تضع سامسونج شاحن وسماعة في علبة الهاتف.سيأتي الهاتف بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسماعات ستريو ودعم إتصالات الجيل الخامس ودعم تركيب شريحتين إتصال وسيكون مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 وسيعمل بنظام Android 11.الهاتف سيكون مصنوع من الزجاج مع إطار معدني ووزنه سيكون 228 جرام وسيتم الإعلان عنه يوم 14 يناير وسيتوفر للبيع نهاية نفس الشهر وسيكون سعره في أوروبا 1400 يورو.