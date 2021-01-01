

هواوي تعلن رسمياً عن هواتف Mate40 و Mate40 Pro و Pro+ و Mate40 RS هواوي تعلن رسمياً عن هواتف Mate40 و Mate40 Pro و Pro+ و Mate40 RS

هواوي أعلنت اليوم عن سلسلة هواتف Mate40 وهما أربع هواتف Mate40 و Mate40 Pro و Mate40 Pro+ و Mate40 RS ويتشابه أخر أثنين في المواصفات ولكن هناك إختلاف في التصميم.







هاتف Mate40 وهو الأقل في السلسلة يأتي بشاشة OLED بقياس 6.5 بوصة ودقة 2772x1344 ومعدل تحديث 90Hz ومعالج Kirin 9000E ورامات بحجم 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت.

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يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.9 والثانية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 وهي واسعة الزاوية والثالثة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 وهي للتقريب البصري 3X.الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 وبطارية بقوة 4200 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 40 وات ولا يدعم الشحن اللاسلكي ويأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ويعمل بنظام Android 10 بدون خدمات جوجل مع واجهة EMUI 11.هواوي لم تكشف عن موعد توفر الهاتف ولكن كشفت عن سعره في أوروبا وهو 899 يورو.أما هاتف Mate40 Pro يأتي بشاشة OLED بقياس 6.76 بوصة ودقة 2772x1344 ومعدل تحديث 90Hz ومعالج Kirin 9000 ورامات بحجم 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت.يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.9 والثانية بدقة 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.8 وهي واسعة الزاوية والثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/3.4 وهي Periscope وتستطيع تقديم تقريب بصري يصل إلى 5X.الهاتف يأتي بكاميرتين في الأمام الرئيسية 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 والثانية ثلاثية الأبعاد لدعم تقنية التعرف على الوجه والإيماءات باليد ويأتي ببطارية بقوة 4400 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 66 وات ودعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات وشحن الأجهزة الآخرى لاسلكياً بقوة 5 وات.يأتي الهاتف بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسماعات ستريو ومقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 ويعمل بنظام Android 10 بدون خدمات جوجل مع واجهة EMUI 11 وسعر 1199 يورو.وهاتفي Mate 40 Pro+ و Mate 40 RS يأتوا بشاشة OLED بقياس 6.76 بوصة بدقة 2772x1344 ومعدل تحديث 90Hz ومعالج Kirin 9000 ورامات بحجم 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت لهاتف Mate 40 Pro+ و 512 جيجا بايت لهاتف Mate 40 RS.الهاتفين يأتوا بخمس كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.9 مع OIS والثانية بدقة 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 وهي مخصصة لتصوير الفيديوهات وكاميرتين للتقريب واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 و OIS والثانية Periscope بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/4.4 ويدعم كلاهما التقريب البصري إلى 10x والرقمي إلى 100x والكاميرا الخامسة ثلاثية الأبعاد.يأتي الهاتفين بكاميرتين في الأمام الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 والثانية ثلاثية الأبعاد لدعم تقنية التعرف على الوجه والإيماءات باليد ويأتي كلاهما ببطارية بقوة 4400 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 66 وات ودعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات وشحن الأجهزة الآخرى لاسكلياً بقوة 5 وات.يعمل كلا الهاتفين بنظام Android 10 مع واجهة EMUI 11 ومقاومين للماء والأتربة بمعيار IP68 ويأتوا بسماعات ستريو.هاتف Mate 40 Pro+ سيتوفر للبيع بسعر 1400 يورو وهاتف Mate 40 RS سيتوفر للبيع بسعر 2295 يورو.