

سامسونج لن تضع شاحن في علبة هواتف Galaxy S21 سامسونج لن تضع شاحن في علبة هواتف Galaxy S21

آبل في سلسلة iPhone 12 قررت أن تقوم بإزالة الشاحن من علبة الهواتف وكان السبب الذي ذكرته الشركة هو الحفاظ على البيئة ولكن في الحقيقة هي تريد التحول بشكل كامل للشحن اللاسلكي.







ولكن يبدو أن آبل لن تكون الوحيدة التي تقوم بإزالة الشحن من علبة هواتفها حيث أن اليوم ظهرت معلومات تقول أن سامسونج كذلك ستقوم بإزالة الشاحن من علبة هواتف Galaxy S21 في بعض الدول.

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أيضاً سامسونج لن تضع سماعة في علبة هواتف Galaxy S21 وستكتفي فقط بكابل USB Type C ويُمكنك إستخدام شاحن من المتواجدين معك أو تقوم بشراء شاحن لكي تستفيد من تقنية الشحن السريع التي ستدعمها الهواتف.