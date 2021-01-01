

طرح سلسلة هواتف Mi 10T الجديدة في مصر – هواتف رائدة بسعر رهيب ! طرح سلسلة هواتف Mi 10T الجديدة في مصر – هواتف رائدة بسعر رهيب !

قامت شركة شاومي اليوم في السوق المصري بطرح سلسلة هواتف Mi 10T الجديدة بشكل رسمي. وتم الكشف عنها من خلال مؤتمر بفندق تريومف في التجمع الخامس تم إعداده لتقديم الهواتف بالسوق المصري، وتعتبر هذه السلسلة مُنتظرة منذ وقت طويل وتأتي لتُقدم هواتف داعمة لشبكات الجيل الخامس بقيمة ممتازة مقابل السعر.



مواصفات Mi 10T :-

وزن 216 جرام وأبعاد 165.1×76.4×9.3 مم

تصميم بخامات خارجية من الزجاج من الأمام والخلف وفريم معدني

طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على ظهر الهاتف

دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ميموري

شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات تصل الى 395 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة بمعدل تحديث 144 هيرتز وتدعم HDR10+ مع سطوع يصل الى 650 شمعة



الشاشة تأتي عليها طبقة حماية Corning Gorilla Glass من الجيل الخامس

معالج كوالكوم سناب دراجون 865 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Kryo 585 بتردد 2.84 جيجا هيرتز ودقة التصنيع هي 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 650

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة شاومي MIUI 12

مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام والذاكرة من نوع UFS 3.1

كاميرا سيلفي واحدة تأتي بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR كما تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر Sony IMX682 والثانية 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية عريضة، اما الأخيرة فهي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب مع الحصول على تفاصيل

10T Camera

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الهاتف يدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 8K عند 30 فريم في الثانية او 2160p@60fps مع دعم للمثبت الإلكترونيالهاتف يدعم سماعات Stereo خارجيةالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالهاتف يدعم الـNFCالهاتف يدعم الـIR Blaster للتحكم في الأجهزة الكهربائيةبصمة الإصبع في الهاتف موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الـFace Unlockبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات عن طريق منفذ الشحن الـUSB Type Cالوان الهاتف الإسود والفضيتم تسعير هاتف Mi 10T اليوم في السوق المصري للنسخة الوحيدة المتوفرة منه بمساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 6999 جنية مصري والهاتف سيتوفر للحجز المُسبق غدًا 2 ديسمبر وسيبدأ البيع يوم 14 ديسمبر 2020.الهاتف يُقدم خامات خارجية ممتازة جدًا في هذه الفئة السعرية مُتفوقة على Galaxy M51، كما نجد شكل تصميم مُميز .. مكان الكاميرات في الظهر تقليدي لكن رصة الكاميرات داخل الفريم هي التي تجعله مُميز. اما عن الشاشة فهي ليست AMOLED لكنها بها العديد من المميزات مثل التردد المُرتفع والـHDR10+ والسطوع العالي كما ان تصميمها مقبول جدًا.اما عن الأداء فالهاتف يُقدم أقوى معالج موجود في هذه الفئة السعرية، وهذا المعالج يُعتبر هو الأقوى من كوالكوم حاليًا ليُقدم أداء مُتميز جدًا، كما نجد ان نوع الذاكرة الداخلية UFS 3.1 مما يُحسن من أداء الهاتف ويستكمل التجربة القوية بالإضافة للـ8 جيجا رام. بشكل عام الأداء في هذا الهاتف يتفوق على كافة الهواتف مثل Realme X3 Superzoom الذي يتوفر بتسعير أغلى وبمعالج أقل.بالنسبة للبطارية فالهاتف يُقدم بطارية عادية في هذه الفئة السعرية .. ليست الأضخم ولا تدعم الشحن الأسرع حيث نجد هاتف مثل Realme 7 Pro في فئة سعرية أقل بفرق بسيط ويُقدم شحن أسرع بفرق واضح. لكن البطارية والشحن مقبولين.اما عن الكاميرات فالهاتف يُقدم كاميرا خلفية مقبولة نسبيًا، ليست الأقوى لكنها مقبولة بمستشعر IMX682 من سوني، لكن وظائفها ليست عديدة ولا يوجد العدسة المُخصصة للزوم. وبالنسبة للكاميرا السيلفي فهي ايضًا ليست مُتميز كأرقام وبشكل عام الكاميرات تحتاج للتجربة الفعليه وهذا ما سنقدمه لكم قريبًا.الهاتف يُقدم نفس مواصفات Mi 10T التي وضحتها لكم في الأعلى لكن مع بعض الإختلافات البسيطة التي سنوضحها لكم في السطور التاليه.مواصفات Mi 10T Pro :-وزن 218 جرام بدلًا من 216 جراممساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رامكاميرا خلفية أساسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بمستشعر سامسونج HMXلون إضافي أزرقMi 10T Pro Priceتم تسعير هاتف Mi 10T Pro الجديد للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 8399 جنية مصري وسيبدأ الحجز المُسبق على الهاتف عدًا 2 ديسمبر والمبيعات ستبدأ في 14 ديسمبر 2020.الهاتف لم يختلف كثيرًا عن Mi 10T العادي. حيث جاء ليُقدم كاميرا خلفية إضافية مع توفر مساحة تخزين أكبر وبتسعير أعلى بفرق بسيط. وبهذا التسعير مازال الهاتف يُحافظ على شاشة مُميزة لكنها ليست AMOLED، كما يُقدم أقوى أداء في هذه الفئة السعرية مع كاميرات قوية جدًا لكن وظائفها ليست عديدة.اما عن البطارية فهي نقطة سلبية نسبيًا في الهاتف نظرًا لسرعة الشحن التي يتفوق فيها منافس مثل Reno 4 Pro، لكن بشكل عام الهاتف يُقدم أقوى مواصفات في هذه الفئة ويُعتبر هو الأكثر قيمة مقابل سعر ويستحق الترشيح في هذه الفئة السعرية بلا منافس.