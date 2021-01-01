

تسريبات سلسلة Galaxy S21 القادمة – تصميم مُتميز للكاميرا الخلفية ! تسريبات سلسلة Galaxy S21 القادمة – تصميم مُتميز للكاميرا الخلفية !

ظهرت الكثير من التسريبات والمعلومات عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy S21 القادمة من سامسونج. والكثير من الناس تترقب لترى كيف سترد سامسونج من خلال سلسلة S21 على سلسلة iPhone 12 الجديدة من ابل والتي جاءت بالعديد من التطورات والأفكار الجريئة المُختلفة التي لم نراها من قبل في قطاع الهواتف عالميًا !



وبالفعل ستقوم سامسونج في هواتفها القادمة بعمل تعديلات وتغييرات جذرية، وفقًا للتسريبات سنجد لأول مرة نجد دعم القلم الـStylus Pen في سلسلة الـS من سامسونج. كما ستستغنى سامسونج عن الشاحن الموجود في العلبة.



كالعادة سنرى 3 هواتف في السلسلة وهم S21 العادي والذي سيتوفر بنسختين بمساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا وسيتوفر مع أربعة ألوان وهم الفضي والأسود والأزرق والبنفسجي. اما عن S21 Plus فسيأتي مع نفس النسخ من حيث مساحة التخزين ( 128 جيجا و 256 جيجا ) لكن بألوان الأسود والفضي والبنفسجي فقط.

اما S21 Ultra فهُنا نجد التغيير الواضح. سيتوفر بمساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا او 512 جيجا ومع ألوان الأسود والفضي، لكن لأول مرة في سلسلة الـS سيأتي S21 Ultra بدعم للقلم الـStylus الشهير من سامسونج. ووفقًا للتسريبات فالهاتف سيدعم القلم وسيتم وضع القلم في Cover (يبقا منفردا القلم والجراب) ولن يكون مُدمج بالهاتف مثل سلسلة Galaxy Note.اما عن التصميم فنجد تصميم غير تقليدي. حيث نجد الكاميرات الخلفية في فريم بارز عن ظهر الهاتف يتصل بالفريم المعدني الخاص بالهاتف. وتصميم الشاشة ليس مُختلف حيث نجد ثُقب للكاميرا السيلفي في أعلى مُنتصف الشاشة مثل ما رأينا في سلسلة Galaxy S20 لكن الحواف أصبحت أقل بفرق ملحوظ سواء في الأعلى او الأسفل.وبالنسبة لمواصفات الهاتف فكالعادة وطبقًا للتسريبات سنجد إصدارين. نسخة مُوجهة لبعض الأسواق بمعالج كوالكوم Snapdragon 888 الجديد داعم للـ5G. والنسخة العالمية بمعالج Exynos 2100 كالعادة وبدعم ايضًا للـ5G.اما عن الكاميرات فظهرت الكثير من التسريبات بخصوص الأرقام. حيث سيأتي S21 Ultra بكاميرا خلفية رُباعية. عدسة أساسية بدقة 108 ميجا بيكسل مع عدسة 10 ميجا بيكسل Telephoto لعمل زوم يصل الى 10X بدون فُقدان تفاصيل مع عدسة 12 ميجا بيكسل Ultra Wide بمستشعر سوني IMX563 وعدسة 10 ميجا بيكسل بوظيفة غير معروفة.وفقًا للتسريبات فستأتي الهواتف مع بطاريات داعمة للشحن السريع بقوة تصل الى 30 وات .. لتتفوق بها على كافة هواتف سلسلة iPhone 12 من أبل، كما سنجد دعم لميزة الشحن اللاسلكي بقوة تصل الى 9 وات فقط.كما رأينا في ابل فالشاحن لن يأتي في علبة الهاتف للأسف كما ان السماعات ايضًا لن تتواجد في العلبة، والهواتف ستأتي ايضًا مع بصمة أسفل الشاشة لكنها ستستحوذ على مساحة أكبر من المعتاد بفرق بسيط وسنجد تحسن بسيط في السرعة.



