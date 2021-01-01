

بخطوات سهلة.. حلول مجانية لتسجيل المكالمات عبر أجهزة آيفون بخطوات سهلة.. حلول مجانية لتسجيل المكالمات عبر أجهزة آيفون

بالتأكيد فقدت الاهتمام بالبحث في تطبيق الإعدادات، لمحاولة العثور على ميزة تتيح لك تسجيل المكالمات الهاتفية، إن كنت تملك جهاز «آيفون».



قد يكون هناك وقت تجد فيه أنك بحاجة إلى تسجيل مكالمة هاتفية سواء للعمل، أو محادثة ذات تفاصيل مهمة تريد أن تتمكن من الاستماع إليها مرة أخرى، أو مقابلة.



ولكن.. إذا كنت تملك «آيفون»، فبالتأكيد أصبحت تدرك أنه لا توجد طريقة سهلة لتسجيل مكالماتك الهاتفية، حتى أولئك الذين حاولوا استخدام ميزة Screen Recording لتسجيل مكالماتهم الهاتفية يعرفون ذلك جيدًا.. ولكن أصبحت هناك حلول الآن لحل تلك المشكلة.

قد يعجبك أيضا... loading...

يمكنك التعرف أيضًا على الميزة الجديدة التي ستدخلها أبل على «آيفون 11» من خلال هذا الرابطولكن في البداية.. لماذا لا تسمح لك أجهزة آيفون بتسجيل المكالمات؟وفقًا لتقرير نشره موقع «بيزنس انسايدر»، فإنه من غير القانوني تسجيل المحادثات الهاتفية في بعض الولايات الأمريكية، وبما أن الكثير من الأشخاص يستخدمون أجهزة آيفون، سيكون من الصعب جدًا على شركة «آبل«، تنظيم ميزة تسجيل المكالمات المدمجة في نظام التشغيل الخاص بهم.بيرتون كيلسو، خبير التكنولوجيا لـ «بيزنس انسايدر»، «على الرغم من سماح بعض الولايات بتسجيل المكالمات، إلا أن آبل تريد التأكد من أن جميع مستخدمى أجهزتها سيكون ملتزمًا بعدم إضافة الميزة تلقائيًا في هواتفها الذكية وضمان تطبيق الخصوصية لجميع الأفراد.إذن.. كيف يمكنك تسجيل المكالمات الهاتفية على جهازك الآيفون؟لدى «كيلسو»، بعض الاقتراحات حول كيفية تسجيل المكالمات الهاتفية على جهاز «آيفون»، الخاص بك، من خلال النصائح التالية:1- تنزيل تطبيق يتيح اجراء مكالمة جماعية لأكثر من فردين لتسجيل المحادثة الهاتفية. فمن خلال تلك الخطوة، سيسمح لك بدمج المكالمات والحصول على تسجيل كامل لمحادثتك.2- تطبيق آخر عالي التصنيف هو TapeACall Pro. فهذا التطيق لا يضع حدًا للمدة التي يمكنك فيها تسجيل مكالمة أو عدد التسجيلات التي يمكنك إجراؤها. كما يتيح لك أيضًا نقل التسجيلات بسهولة إلى أجهزتك الأخرى. يمكنك تحميل التطبيق من خلال هذا الرابط3- هناك خيار آخر يمكنك الاعتماد عليه لتسجيل المكالمات الهاتفية وهو Google Voice. حيث يمكنك إنشاء حساب مجاني بسهولة، كما يمكنك إنشاء حساب Gmail. يمكنك من خلاله بعد ذلك ضبط الإعدادات حتى يتم الرد على المكالمة الهاتفية التي تريد تسجيلها من خلال التطبيق أو إعادة توجيهها إلى رقم هاتفك المحمول.في هذه الخطوة، يتم التسجيل من خلال Google وليس على جهاز «آيفون»، الخاص بك، وسيشير صوت الروبوت إلى أن التسجيل قد بدأ لذا فهو قانوني، ولكن تأكد من تحذير الشخص قبل بدء المكالمة الهاتفية لاحترام الخصوصية. يمكنك استخدام تلك الميزة المجانية من خلال هذا الرابط4- أخيرًا، يمكنك القيام بالأشياء بطريقة «المدرسة القديمة» والحصول على مسجل خارجي ووضع جهازك على مكبر الصوت لتسجيل المحادثة الهاتفية.فمكبرات الصوت الخاصة بجهاز آيفون عالية وواضحة بما يكفي بحيث يتمكن جهاز التسجيل بسهولة من التقاط محادثة الهاتف بالكامل لتتمكن من تشغيلها لاحقًا.