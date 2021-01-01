خامات بلاستيكية.. عيوب غير متوقعة في هاتف Oppo Reno 3
طرحت شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة بمصر سلسلة هواتف رينو 3 الجديدة، وهما رينو 3، ورينو 3 برو بالأسواق يوم 3 يونيو الماضي.
سعر و مواصفات Oppo Reno 3 Pro - مميزات و عيوب اوبو رينو 3 برو - موبيزل
موقع السلطة يرصد عيوب هاتف Oppo Reno 3 اوبو رينو 3 وهاتف Oppo Reno 3 Pro اوبو رينو 3 برو في التقرير التالي:
1_ ارتفاع سعر الهاتف في مصر مقارنة بالأجهزة الصينية المنافسة الموجودة بالأسواق.
2_ معدل تحديث الشاشة عادي مثل جهاز شاومي نوت 9s.
3_ غير مضاد للماء والأتربة مثل أغلب هواتف اوبو
سعر ومواصفات موبايل Oppo Reno 3 Pro - اوبو رينو 3 برو - زووم فايف
4_ لا يدعم الشحن اللاسلكي مثل سامسونج نوت 10.
5_ السعة التخزينية 128 فقط ولا يوجد نسخة بمساحة أعلى.
6_ بروز الكاميرات الخلفية عن ظهر الفون لكن مع تركيب الجراب الشفاف تنتهي هذه المشكلة
7_ مكان بطاقة الذاكرة تأخذ مكان شريحة الاتصال الثانية SIM2.
سعر ومواصفات اوبو رينو 3 وأهم مميزات الهاتف وعيوبه | جوال ماكس
8_ خامات بلاستيكية وكنا نفضل أن يأتي من الزجاج.
9 _ لا يمكن تغير البطارية بواسطة المستخدم
10_ غير مزود بمدخل منفصل للسماعات.
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