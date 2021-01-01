

جوجل وكوالكوم تتعاونان لإتاحة أربعة تحديثات أندرويد رئيسية للهواتف جوجل وكوالكوم تتعاونان لإتاحة أربعة تحديثات أندرويد رئيسية للهواتف

أعلنت كل من شركة جوجل وكوالكوم عن توسيع نطاق مشروع مشترك بينهما لتبسيط عملية دفع تحديثات أندرويد للشركات المصنعة بحيث يكون أسهل عليها تطوير واجهاتها وإرسالها للمستخدمين بدون الحاجة للقلق حول إصدار نظام تشغيل وتعريف معالجات كوالكوم.



مشروع Treble يهدف لتسهيل حصول المستخدمين على آخر إصدارات أندرويد المتاحة لهواتفهم، وهذه مشكلة تؤرق الجميع، خاصة أن بعض الهواتف والشركات تتأخر طويلاً وصول التحديثات لها.



كما الآن أصبحت تضمن أن كل معالج جديد من كوالكوم سيصل للهاتف الذي يعمل فيه أربعة تحديثات رئيسية وكبيرة من أندرويد، إضافة لأربعة سنوات من التحديثات الأمنية وسد الثغرات في أندرويد.

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وبهذا فإن جوجل تخطو للأمام أكثر من أي وقت سبق في تحديث هواتف أندرويد بمزايا وإصدارات نظام التشغيل الجديدة، وكذلك التحديثات الأمنية، وتقترب أكثر مما تفعله آبل من الدعم الطويل لمستخدميها وهواتف آيفون ولوحيات آيباد.يقوم مشروع Treble على تجزئة نظام التشغيل إلى قطع مختلفة بحيث تقوم الشركات المصنعة للهواتف فقط باستخدام الأجزاء التي تم تحديثها من أندرويد بدون الحاجة لانتظار إرسال باقي مكونات النظام من الشركات المصنعة للمعالجات مثل كوالكوم.الأسلوب الجديد الذي تعمل فيه كوالكوم من شأنه نظرياً – على الأقل – تسريع عملية التحديث.لكن حتى نرى الآثار الحقيقية لهذا المشروع في تسريع وتيرة العمل ويعود بالفائدة على المستخدمين فإنه قد يستغرق عدة سنوات ودورات تحديث من أندرويد، والبداية ستكون مع معالج سنابدراجون 888 الذي سيتوفر في هواتف أندرويد مطلع العام القادم.