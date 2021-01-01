

هاتف بقدرات خارقة.. صوّر رحلة سقوطه من طائرة ورجع لصاحبه سليم هاتف بقدرات خارقة.. صوّر رحلة سقوطه من طائرة ورجع لصاحبه سليم

يوما بعد يوم، تثبت الهواتف الذكية، أنها الاختراع الأعظم الذى شهدته البشرية حتى الآن، بسبب قدرتها على القيام بمهام، أحيانا لا يستطيع الإنسان فعلها بطريقته العادية البسيطة، بخلاف قدرته على توثيق أحداثا يعجز عليها البشر.



هاتف يوثق سقوطه من طائرة

هل تخيلت يوما أن يسقط هاتفك من يدك وأنت على متن الطائرة؟ وهل سينجو أصلا إن حدث؟ بالطبع لا يمكن توقع ذلك، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت حين أسقط رجلا هاتفه الآيفون أثناء رحلة طيران، إذ لم ينجُ وحسب، بل تمكن من تسجيل فيديو السقوط الحر كاملا، وصولا إلى الأرض، وفقا لموقع «آسيانت نيوزأيبل».



الهاتف كان يملكه المخرج إرنستو جاليوتو، وقد تمكن من العثور عليه عن طريق نظام التموضع العالمي «جي بي إس»، وتبين له أنه لم يصب بأي أضرار بالغة، سوى بضع خدوش، والأهم من ذلك، أنه صوّر رحلة السقوط التي قام المخرج بمشاركتها عبر قناته الخاصة على يوتيوب، لتنتشر بشكل فيروسي.

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انفجار هاتف يحرق منزلأحيانا قد تتسبب الهواتف المحمولة في حدوث حرائق، مثل الحريق الذى شب من فترة في أحد المنازل بمنطقة بنجالور في الهند، بسبب انفجار «موبايل» دون أي أسباب، وهو موضوع على أحد الشرفات، لكن لحسن الحظ لم تقع أي إصابات.الهاتف الذي انفجر هو من طراز «سامسونج جالاكسي إس 7 إدج»، وتملكه امرأة تبلغ من العمر 52 عاما، تدعى سيما أجاروال، وأصبحت بعد هذا الحادث ترتعب من الهواتف، بحسب موقع «Bangalore mirror».وتقول نامراتا، ابنة سيما أجاروال، إن «الهاتف لم يتم فتحه من قبل للصيانة، وأن هذا الحادث جعل أمي قلقة للغاية وهي تفكر في التخلي عن استخدام الهاتف المحمول للأبد».وعن تفاصيل الحادث، تحكي نامراتا: «ارتفعت درجة الهاتف الذكي، الذي تم شراؤه في 28 ديسمبر 2016، في حوالي الساعة 8 مساءً أواخر ديسمبر 2019، لذلك خرجت ووضعت الجهاز على الشرفة، وبعد مرور 15 ثانية فقط، اشتعلت النار في الهاتف الذكي ثم انفجر».وأكدت ابنة سيما أجاروال أنها طوال سنوات امتلاك امها للهاتف، لم تكن تستخدم إلا شاحن سامسونج وكابل USB الأصلي، منذ شراء الجهاز، ما أثار استغرابهم بشأن أسباب الواقعة.وقدمت العائلة شكوى للشرطة ضد سامسونج، وأرسلا شكوى أخرى إلى سامسونج للإبلاغ بأن الجهاز اشتعلت فيه النيران، وردت الشركة: «بناءً على التحقيق، تبين أن أصل التلف في الهاتف و البطارية لم يكن بسبب جودة منتج سامسونج، لكن بسبب بعض مصادر الناروالحرارة الخارجية التي أضرت بالهاتف وتسببت في تلف البطارية».