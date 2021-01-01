سامسونج تؤكد قدوم سلسلة نوت العام المقبل وتقارير تتحدث عن تدعيم خط إنتاج هواتف الشركة القابلة للطي بأربعة هواتف جديدة
سامسونج تؤكد استمرار سلسلة جالكسي نوت وتقارير حول 4 هواتف قابلة للطي جديدة
حسب تقرير جديد من ETNews ستقوم شركة سامسونج بإطلاق 4 هواتف قابلة للطي جديدة العام المقبل 2021؛ حيث سيأتي هاتفين تحت فئة Z Fold والأخرين تحت الفئة Z Flip.
ومن المتوقع أن يكون هاتفي الفولد تحت مسمى Z Fold 3 في تتابع للتسمية السابقة كما هو الحال الهاتفين الأخرين Z Flip 3 اللذان سيأتيان مع ميزات أكثر وتحسين على مستوى الأداء، مع كون الهواتف الأربعة ستدعم اتصال الجيل الخامس 5G؛ وحسب المصدر سيبدأ التصنيع الموسع في أغسطس القادم.
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