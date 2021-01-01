أحدث هاتف iPhone X من أبل ضجة كبيرة عند إطلاقه منذ عدة سنوات، إذ تضمن هذا الهاتف مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمين بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يبى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 Pro Max
الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: 6.7 بوصة.
iPhone X: 5.8 بوصة.
نوع الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: OLED
iPhone X: OLED
دقة الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: 2778x 1284بيكسل.
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التعليقات على إيه الفرق .. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro Max وiPhone X
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