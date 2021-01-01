إيه الفرق .. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro Max وiPhone X

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إيه الفرق .. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro Max وiPhone X

أحدث هاتف iPhone X من أبل ضجة كبيرة عند إطلاقه منذ عدة سنوات، إذ تضمن هذا الهاتف مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمين بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يبى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 Pro Max

الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: 6.7 بوصة.

iPhone X: 5.8 بوصة.

نوع الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: OLED

iPhone X: OLED

دقة الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: 2778x 1284بيكسل.

iPhone X: 2436 x 1125 بيكسل.


المعالج:
iPhone 12 Pro Max: A14 Bionic

iPhone X: A11 Bionic


الذاكرة الداخلية:
iPhone 12 Pro Max: 64GB

iPhone X: 256GB

نظام التشغيل:
iPhone 12 Pro Max: iOS (14.x)
iPhone X: iOS (14.x)


البطارية:
iPhone 12 Pro Max: 3687mAh

iPhone X: 2716 mAh


الكاميرا الخلفية:
iPhone 12 Pro Max: ثلاثية 12 ميجابيكسل.

iPhone X: مزدوجة 12 ميجابيكسل.


الكاميرا الأمامية:
iPhone 12 Pro Max: 12 ميجابيكسل.

iPhone X: 7 ميجابيكسل.

المصدر: اليوم السابع

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