

إيه الفرق .. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro Max وiPhone X إيه الفرق .. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro Max وiPhone X

أحدث هاتف iPhone X من أبل ضجة كبيرة عند إطلاقه منذ عدة سنوات، إذ تضمن هذا الهاتف مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمين بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يبى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 Pro Max



الشاشة:

iPhone 12 Pro Max: 6.7 بوصة.



iPhone X: 5.8 بوصة.



نوع الشاشة:

iPhone 12 Pro Max: OLED



iPhone X: OLED



دقة الشاشة:

iPhone 12 Pro Max: 2778x 1284بيكسل.

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iPhone X: 2436 x 1125 بيكسل.المعالج:iPhone 12 Pro Max: A14 BioniciPhone X: A11 Bionicالذاكرة الداخلية:iPhone 12 Pro Max: 64GBiPhone X: 256GBنظام التشغيل:iPhone 12 Pro Max: iOS (14.x)iPhone X: iOS (14.x)البطارية:iPhone 12 Pro Max: 3687mAhiPhone X: 2716 mAhالكاميرا الخلفية:iPhone 12 Pro Max: ثلاثية 12 ميجابيكسل.iPhone X: مزدوجة 12 ميجابيكسل.الكاميرا الأمامية:iPhone 12 Pro Max: 12 ميجابيكسل.iPhone X: 7 ميجابيكسل.