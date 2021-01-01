

مواصفات مذهلة لهاتف Realme 7i مواصفات مذهلة لهاتف Realme 7i

بعد النجاح الباهر الذي حققته سلسلة هواتف Realme 6 Series قامت شركة ريلمي بإطلاق جيل جديد ليكون الامتداد والتحديث للهواتف السابقة حيث تحتوي سلسلة الهواتف الجديد Realme 7 Series على 3 هواتف ذكية وهي Realme 7 وRealme 7 Pro وRealme 7i وخلال هذا المقال سنتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Realme 7i الذي يأتي مع مواصفات متوسطة وسعر مناسب للجميع.

تم الإعلان عن الهاتف Realme 7i في بداية شهر سبتمبر الماضي وتم إطلاقه بشكل رسمي يوم 17 سبتمبر 2020 بمعالج سناب دراجون بدلا من معالجات ميدياتيك الموجودة في هواتف الشركة الرائدة، وشاشة مميزة جدا تدعم معدل التحديث 90Hz بالإضافة إلى دعم أحدث نظام تشغيل. وعلى أي حال سأعرض عليكم المواصفات الكاملة لهذا الهاتف مع المميزات والعيوب.



مواصفات Realme 7i

الشبكات: هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G كما أنه يدعم تركيب شريحتي اتصال في وضع الاستعداد من نوع Nano-SIM.

أبعاد الهاتف: يأتي ريلمي 7i بأبعاد الارتفاع 164.1 ملم × العرض 75.5 ملم وبسمك 8.9 ملم وبوزن خفيف نوعا ما يصل إلى 188 جراما.





الشاشة: يحتوي على شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 1600×720 بوصة وبمعدل تحديث 90Hz كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass (لم يتم الكشف عن جيل طبقة الحماية).

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المعالج: Realme 7i يضم معالجا ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 662 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Adreno 610.نظام التشغيل: يعمل بشكل مسبق بنظام Android 10 (وهو ضمن القائمة التي ستحصل على تحديث نظام Android 11 في الأشهر القليلة القادمة) مع واجهة مستخدم Realme UI.الكاميرا الخلفية: وبخصوص الكاميرات الخلفية فيتميز هذا الهاتف بأربع كاميرات، الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 وبالنسبة للكاميرا الرابعة فهي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4، والهاتف يدعم التصوير بجودة 1080p مع دعم لخاصية panorama وHDR بالإضافة للمبثت الإلكتروني أثناء تصوير الفيديوهات.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية الموجودة في الهاتف Realme 7i تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.1 بمستشعر من نوع Sony IMX471.الذاكرة: الهاتف Realme 7i يضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، كما أنه يدعم زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري حتى 256 جيجا بايت.البطارية: يأتي هذا الهاتف مع بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط.المستشعرات: يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع في الخلف ويدعم خاصية Face Unlock مع دعمه لبعض المستشعرات الأخرى التي تشمل التقارب والدوران والبوصلة والتسارع.مميزات الهاتفتحسن ملحوظ في شكل التصميم الخارجي عن الجيل السابق Realme 6i.البطارية كبيرة جدا ومناسبة للاستخدامات اليومية وتشغيل الألعاب على مدار اليوم.يتيح لك إمكانية تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.الكاميرا الخلفية تقدم أداء جيدا جدا وبالأخص في الأماكن المظلمة.يدعم مكبر الصوت ويدعم أيضا منفذ السماعات 3.5 ملم ولكن السماعات لا تأتي في العلبة وهذا يعني أنك ستحتاج إلى شراء سماعات أذن بشكل منفصل.يضم منفذ USB Type‑C.عيوب ريلمي 7iلا يحتوي على ميكروفون إضافي مانع للضجيج.لا يدعم لمبة إشعارات كما أنه لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.جودة الشاشة ضعيفة جدا بالنسبة لهذه الفئة السعرية وكنا نأمل أن تأتي بجودة الـ FHD+.معالج الهاتف ليس الأفضل في هذه الفئة السعرية ولا يقدم أفضل أداء أثناء تشغيل الألعاب.سعر الهاتف Realme 7iسعر الهاتف Realme 7i يبلغ حوالي 260 دولارا أمريكيا ما يعادل 4100 جنيه مصري وذلك للنسخة الوحيدة الموجودة في مصر والتي تضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.