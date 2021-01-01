في شهر مارس الماضي كانت شركة أوبو قد أعلنت عن الهاتف OPPO Reno 3 Pro ليستكمل مسيرة نجاح الهاتف السابق Oppo Reno 2 ولكن مع مواصفات أكثر تقدما وسعر ممتاز، حيث يوفر إعدادا رائعا للكاميرا إلى جانب سعة تخزين هائلة لتخزين الكثير من الصور ومقاطع الفيديو ودعما لتقنية الشحن السريع بقوة كبيرة بحيث يتم شحن 50% خلال 20 دقيقة فقط، هذا الهاتف الجديد مليء بجميع المميزات الممكنة التي يمكن أن نتوقعها في هذا النطاق السعري وفي هذا المقال سنتعرف عليها جميعا حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات Oppo Reno3 Pro نسخة الـ 4G مع المميزات والعيوب.
مواصفات الهاتف Oppo Reno3 Pro
تاريخ التصنيع: أعلنت الشركة عن هذا الهاتف رسميا يوم 2 مارس الماضي وتم إطلاقه بشكل رسمي يوم 6 في نفس الشهر.
الشبكة: يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم أيضا تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano-SIM.
أبعاد الهاتف: Oppo Reno3 Pro يأتي بأبعاد الارتفاع 158.8 × العرض 73.4 وبسمك 8.1 ملم، وبوزن خفيف جدا يصل إلى 195 جراما.
الشاشة: يحتوي هذا الهاتف الجديد من أوبو على شاشة Super AMOLED بدقة FHD + وبحجم 6.4 بوصة مع تصميم مزدوج الثقب من أجل الكاميرا الأمامية الثنائية كما أن الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass 5، الظهر والإطار من البلاستيك.
المعالج: معالج هذا الهاتف ثماني النواة ويأتي من فئة Mediatek Helio P95 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة PowerVR GM9446.
نظام التشغيل: الهاتف Reno3 Pro يعمل بشكل مسبق بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم ColorOS 7.
الذاكرة: Oppo Reno3 Pro يضم ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت قابلة للتوسيع عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD بمنفذ مخصص.
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