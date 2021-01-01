

مواصفات وأسعار هاتف vivo iQOO U3 مواصفات وأسعار هاتف vivo iQOO U3

أعلنت اليوم شركة فيفو عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يحمل اسم vivo iQOO U3 ويأتي مع مواصفات تقنية رائعة وسعر متوسط ومناسب للجميع، تم إدراج الجهاز في موقع JD.com بجميع المواصفات الرئيسية والسعر وحتى تاريخ الإطلاق. وخلال السطور القادمة سنتعرف على سعر ومواصفات هاتف vivo iQOO U3.

مواصفات vivo iQOO U3

يأتي هذا الهاتف مع شاشة IPS LCDحجمها 6.58 بوصة 2400×1080 وبمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، وتحتوي الشاشة على ثقب صغير في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 20 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميراتين في الواجهة الخلفية الكاميرا الرئيسية دقتها 48 ميجا بكسل والكاميرا الثانية هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل.

الهاتف iQOO U3 يضم معالجا ثماني النواة من فئة Dimensity 800U وسيعمل بنظام Android 10 مع نسختين على مستوى الذاكرة النسخة الأولى تضم 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، والنسخة الثانية تضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت، وبخصوص البطارية فهذا الهاتف يضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط ويتم الشحن من خلال منفذ USB Type‑C.





وتتمثل الميزات الأخرى للهاتف vivo iQOO U3 بمستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب بالإضافة إلى تبريد سائل يجب أن يحافظ على برودة الأجزاء الداخلية حتى تحت الضغط لفترة طويلة ويدعم التصوير بجودة 4K.



سعر الهاتف vivo iQOO U3

هذا الهاتف الجديد سيتوفر للشراء بشكل رسمي ابتداء من يوم 18 ديسمبر المقبل وسيباع بسعر 230 دولارا أمريكيا للنسخة التي تضم 6 جيجا رام و128 جيجا بايت.

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وبسعر 260 دولارا للنسخة الأكبر التي تضم 8 جيجا رام و128 جيجا بايت.