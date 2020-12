هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S21 Plus 5G يظهر في مقطع فيديو قبل الإعلان عنه رسميا هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S21 Plus 5G يظهر في مقطع فيديو قبل الإعلان عنه رسميا

ظهر هاتف سامسونج المرتقب “جالاكسي إس21 بلس 5جي” Galaxy S21 Plus 5G في مقطع فيديو، نشرته قناة Random Stuff2 على منصة يوتيوب، ليقدم نظرة حية على تصميم الهاتف.



وكما ظهر الهاتف في الفيديو، فسوف يتميز هاتف Galaxy S21 Plus 5G بحواف نحيفة للغاية، وقال الفيديو أن الألوان المشبعة التي تظهر بها الشاشة تعود إلى أن هذا هو النموذج الأولي من الهاتف قبل الإنتاج النهائي له.



وأشاد الفيديو بالأداء المتميز لبطارية هاتف سامسونج Galaxy S21 Plus 5G، حيث استمر عمل الهاتف لمدة يوم كامل من الاستخدام المكثف للهاتف.

الجدير بالذكر أن اختبارات Geekbench 5 على الهاتف حققت 1,115 نقطة في أداء الأنوية الأحادية، و3,326 نقطة في أداء الأنوية المتعددة، خلال تقييم معالج كوالكوم سنابدراجون 888 الذي سيصدر به الهاتف.