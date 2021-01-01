ظهر هاتف سامسونج المرتقب “جالاكسي إس21 بلس 5جي” Galaxy S21 Plus 5G في مقطع فيديو، نشرته قناة Random Stuff2 على منصة يوتيوب، ليقدم نظرة حية على تصميم الهاتف.
وكما ظهر الهاتف في الفيديو، فسوف يتميز هاتف Galaxy S21 Plus 5G بحواف نحيفة للغاية، وقال الفيديو أن الألوان المشبعة التي تظهر بها الشاشة تعود إلى أن هذا هو النموذج الأولي من الهاتف قبل الإنتاج النهائي له.
وأشاد الفيديو بالأداء المتميز لبطارية هاتف سامسونج Galaxy S21 Plus 5G، حيث استمر عمل الهاتف لمدة يوم كامل من الاستخدام المكثف للهاتف.
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التعليقات على هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S21 Plus 5G يظهر في مقطع فيديو قبل الإعلان عنه رسميا
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