هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S21 Plus 5G يظهر في مقطع فيديو قبل الإعلان عنه رسميا

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S21 Plus 5G يظهر في مقطع فيديو قبل الإعلان عنه رسميا

صورة الخبر: هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S21 Plus 5G يظهر في مقطع فيديو قبل الإعلان عنه رسميا
هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S21 Plus 5G يظهر في مقطع فيديو قبل الإعلان عنه رسميا

ظهر هاتف سامسونج المرتقب “جالاكسي إس21 بلس 5جي” Galaxy S21 Plus 5G في مقطع فيديو، نشرته قناة Random Stuff2 على منصة يوتيوب، ليقدم نظرة حية على تصميم الهاتف.

وكما ظهر الهاتف في الفيديو، فسوف يتميز هاتف Galaxy S21 Plus 5G بحواف نحيفة للغاية، وقال الفيديو أن الألوان المشبعة التي تظهر بها الشاشة تعود إلى أن هذا هو النموذج الأولي من الهاتف قبل الإنتاج النهائي له.

وأشاد الفيديو بالأداء المتميز لبطارية هاتف سامسونج Galaxy S21 Plus 5G، حيث استمر عمل الهاتف لمدة يوم كامل من الاستخدام المكثف للهاتف.

الجدير بالذكر أن اختبارات Geekbench 5 على الهاتف حققت 1,115 نقطة في أداء الأنوية الأحادية، و3,326 نقطة في أداء الأنوية المتعددة، خلال تقييم معالج كوالكوم سنابدراجون 888 الذي سيصدر به الهاتف.

المصدر: مشبك

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S21 Plus 5G يظهر في مقطع فيديو قبل الإعلان عنه رسميا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48021

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager