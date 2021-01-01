

سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 5T سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 5T

في شهر أغسطس من العام الماضي وبالتحديد يوم 27/8/2019 قامت شركة هواوي بإزاحة الستار رسميا عن هاتف جديد من سلسلة Nova التي تعتبر الأكثر مبيعا في مصر بسبب تصميماتها الجذابة وهو الهاتف Huawei Nova 5T الذي يأتي مع مواصفات تقنية جيدة جدا مقارنة بالسعر كما أنه يقدم أداء أقوى من الهاتف Honor 20 بفضل سعة الذاكرة العشوائية الكبيرة، لذلك دعونا نتعرف على سعر ومواصفات Huawei Nova 5T مع المميزات والعيوب.



المواصفات الرئيسية للهاتف Nova 5T

تاريخ الإطلاق: تم إطلاق الهاتف Huawei Nova 5T بشكل رسمي يوم 5 سبتمبر 2019.



الشبكات: يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G كما أنه يدعم تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano-SIM (الشريحتان في وضع الاستعداد).

قد يعجبك أيضا... loading...

أبعاد الهاتف: أبعاد هذا الهاتف تأتي بالارتفاع 154.25 ملم × العرض 73.97 ملم وبسمك 7.87 ملم وبوزن خفيف جدا لا يتخطى 174 جراما.الشاشة: Huawei Nova 5T يضم شاشة IPS LCD حجمها 6.26 بوصة بدقة 2340×1080 بكسل، والشاشة غير محمية بأي طبقة حماية.الكاميرا الخلفية: يأتي هذا الهاتف مع 4 كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 16 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع والكاميرا الثالثة هي عبارة عن كاميرا ماكرو مخصصة وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبالنسبة للكاميرا الرابعة فهي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، والهاتف يدعم التصوير بجودة 4K مع دعم لخاصية panorama وHDR بالإضافة إلى خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران أثناء تصوير الفيديوهات.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية التي يأتي بها الهاتف Nova 5T فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.0.المعالج: هذا الهاتف يضم معالجا ثماني النواة من فئة HiSilicon Kirin 980 مصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر ويدعم وضع تعزيز أداء الألعاب الـ GPU Turbo 3.0، كما أنه يضم معالج رسوميات من فئة Mali-G76 MP10.نظام التشغيل: هواوي نوفا 5T يعمل بشكل مسبق بنظام Android 9.0 Pie مع واجهة مستخدم EMUI 9.1 كما أنه قابل للترقية إلى أحدث نظام تشغيل Android 10 وأحدث واجهة مستخدم من هواوي EMUI 10.الذاكرة: وبخصوص ذاكرة الهاتف فيضم ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، ولكنه لا يدعم تركيب بطاقة ذاكرة خارجية.البطارية: يأتي Huawei Nova 5T مع بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 3750 ملي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط.المستشعرات: يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور ويدعم تقنية Face Unlock بالإضافة إلى بعض المستشعرات الأخرى بما في ذلك التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والدوران.مميزات Huawei Nova 5Tيضم ميكروفونا إضافيا مانعا للضجيج، صوت بنقاء 32-bit/192kHz.يدعم مكبر الصوت مع دعم GPS.قوة الشحن السريع جيدة جدا حيث يمكنك شحن ما يصل إلى 50% من البطارية خلال 24 دقيقة ويتم الشحن بواسطة منفذ Type C.المعالج ممتاز جدا في تشغيل الألعاب وإجراء المهام اليومية حيث يعتبر من أفضل معالجات شركة هواوي.يدعم خدمات جوجل بدون أي مشاكل.وزنه خفيف جدا مع حجم مناسب للاستخدام بيد واحدة.عيوب هواوي نوفا 5Tلا يحتوي على منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم وهذا يعني أنك إذا كنت تريد استخدام سماعات فسيتوجب عليك شراء سماعة أذن لاسلكية حتى تتمكن من توصيلها بهاتفك.لا يدعم الراديو FM ولا يدعم تركيب كارت ميموري.سعة البطارية ليست كبيرة ولا نتوقع أن تكفي ليوم كامل من الاستعمال في التصفح والألعاب.نوع الشاشة ليس الأفضل وكنا نطمح أن تأتي من نوع AMOLED مثل المنافسين.معرض للخدش والكسر بسهولة بسبب قدومه من الزجاج.سعر الهاتف Huawei Nova 5Tهذا الهاتف يباع بسعر 350 دولارا أمريكيا ما يعادل 5500 جنيه مصري للنسخة التي تضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.