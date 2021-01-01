طوّرت شركة "أوبو" بالتعاون مع استوديو التصميم "نيندو"، نموذجا لهاتف لم يسبق طرحه في الأسواق من قبل.
ووفق ما ذكر موقع "إنغادجت" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن الهاتف القابل للطي يأتي بشاشة قابلة للفتح، بثلاثة أحجام مختلفة.
وبحسب "أوبو" فإن هاتفها الجديد جاء استجابة لمطالب المستخدمين الذين يتذمرون من حجم شاشات الأجهزة، والتي تأتي بأحجام كبيرة.
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التعليقات على 3 شاشات بخاصية فريدة.. "أوبو" تكشف "هاتفها المستحيل"
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