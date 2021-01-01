بشرى سارة من "سامسونغ" لمحبي الألعاب

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › بشرى سارة من "سامسونغ" لمحبي الألعاب

صورة الخبر: بشرى سارة من "سامسونغ" لمحبي الألعاب
بشرى سارة من "سامسونغ" لمحبي الألعاب

أصدرت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، تطبيقا يهدف إلى تحسين أداء الألعاب في أجهزتها، وفق ما ذكر موقع "غادجيت 360" المتخصص في الأخبار التقنية.

وقال المصدر إن التطبيق يدعى "GameDriver"، مضيفا أن "سامسونغ" تسعى إلى جعل الألعاب جزءا أساسيا من أجهزتها.

ويسمح التطبيق بتقديم تحديثات عدة لوحدة معالجة الرسومات الخاصة بهواتف سلسلتي (غالاكسي إس20) و(غالاكسي نوت20).

وذكرت "سامسونغ": "يعد تحسين برنامج التشغيل لوحدة معالجة الرسومات مجالا مهما لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات الأجهزة، والحفاظ على الأداء الأمثل لهذه الوحدة".

وسيدعم التطبيق ألعابا شهيرة مثل: "Call of Duty: Mobile" و"Black Desert" و"Fortnite"، على أن يدعم المزيد من الألعاب خلال الأشهرة القليلة المقبلة.

يشار إلى أنه يمكن لمستخدمي هواتف "سامسونغ" تنزيل تطبيق "GameDriver" من متجر "غوغل بلاي".

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بشرى سارة من "سامسونغ" لمحبي الألعاب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50966

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager