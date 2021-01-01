

بشرى سارة من "سامسونغ" لمحبي الألعاب بشرى سارة من "سامسونغ" لمحبي الألعاب

أصدرت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، تطبيقا يهدف إلى تحسين أداء الألعاب في أجهزتها، وفق ما ذكر موقع "غادجيت 360" المتخصص في الأخبار التقنية.



وقال المصدر إن التطبيق يدعى "GameDriver"، مضيفا أن "سامسونغ" تسعى إلى جعل الألعاب جزءا أساسيا من أجهزتها.



ويسمح التطبيق بتقديم تحديثات عدة لوحدة معالجة الرسومات الخاصة بهواتف سلسلتي (غالاكسي إس20) و(غالاكسي نوت20).

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وذكرت "سامسونغ": "يعد تحسين برنامج التشغيل لوحدة معالجة الرسومات مجالا مهما لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات الأجهزة، والحفاظ على الأداء الأمثل لهذه الوحدة".وسيدعم التطبيق ألعابا شهيرة مثل: "Call of Duty: Mobile" و"Black Desert" و"Fortnite"، على أن يدعم المزيد من الألعاب خلال الأشهرة القليلة المقبلة.يشار إلى أنه يمكن لمستخدمي هواتف "سامسونغ" تنزيل تطبيق "GameDriver" من متجر "غوغل بلاي".