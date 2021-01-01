أصدرت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، تطبيقا يهدف إلى تحسين أداء الألعاب في أجهزتها، وفق ما ذكر موقع "غادجيت 360" المتخصص في الأخبار التقنية.
وقال المصدر إن التطبيق يدعى "GameDriver"، مضيفا أن "سامسونغ" تسعى إلى جعل الألعاب جزءا أساسيا من أجهزتها.
ويسمح التطبيق بتقديم تحديثات عدة لوحدة معالجة الرسومات الخاصة بهواتف سلسلتي (غالاكسي إس20) و(غالاكسي نوت20).
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التعليقات على بشرى سارة من "سامسونغ" لمحبي الألعاب
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