

شحن 144 مليون وحدة من هواتف 5G بالصين خلال نوفمبر شحن 144 مليون وحدة من هواتف 5G بالصين خلال نوفمبر

وصلت شحنات هواتف الجيل الخامس 5G إلى أكثر من 20.13 مليون وحدة في الصين خلال الشهر الماضي، لتستحوذ على حصة أكبر من سوق الهواتف المحمولة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وشكل الرقم 68.1 % من إجمالي شحنات الهاتف المحمول في البلاد في نوفمبر، ارتفاعا من 64.1 % في أكتوبر.



وتم طرح ما مجموعه 199 نموذجا جديدا من هواتف الجيل الخامس في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بإجمالي شحنات وصل إلى 144 مليون وحدة، وفقا للاكاديمية، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

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وأظهرت بيانات الوزارة أن الصين قامت ببناء ما يقرب من 700 ألف محطة قاعدية للجيل الخامس، ويتجاوز عدد الأجهزة الطرفية المتصلة بالشبكة 180 مليونا.