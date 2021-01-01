وصلت شحنات هواتف الجيل الخامس 5G إلى أكثر من 20.13 مليون وحدة في الصين خلال الشهر الماضي، لتستحوذ على حصة أكبر من سوق الهواتف المحمولة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشكل الرقم 68.1 % من إجمالي شحنات الهاتف المحمول في البلاد في نوفمبر، ارتفاعا من 64.1 % في أكتوبر.
وتم طرح ما مجموعه 199 نموذجا جديدا من هواتف الجيل الخامس في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بإجمالي شحنات وصل إلى 144 مليون وحدة، وفقا للاكاديمية، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شحن 144 مليون وحدة من هواتف 5G بالصين خلال نوفمبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق