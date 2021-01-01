كشفت شركة أبل، اليوم الثلاثاء، عن (إير بودز ماكس)، سماعات أذن لاسلكية جديدة بسعر 549 دولارا، وهي أغلى ثمنا من بعض منتجاتها الرائجة الأخرى من أجهزة الهاتف والكمبيوتر اللوحي، في خطوة من المرجح أن تعزز المبيعات خلال فترة العطلات في ديسمبر.
وقالت الشركة إن سماعات إير بودز الجديدة، المزودة ببطارية تدوم لما يصل إلى 20 ساعة، سيبدأ طرحها الثلاثاء المقبل.
وبفضل تصميمها الذي يجعلها تغطي الأذن بالكامل، يمكن للسماعة الجديدة توفير جودة صوتية أعلى من الأجهزة الأخرى.
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التعليقات على أبل تطلق «إير بودز ماكس» بسعر يفوق بعض هواتف آيفون
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