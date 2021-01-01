

سعر ومواصفات Oppo Reno3 Pro سعر ومواصفات Oppo Reno3 Pro

في شهر مارس الماضي كانت شركة أوبو قد أعلنت عن الهاتف OPPO Reno 3 Pro ليستكمل مسيرة نجاح الهاتف السابق Oppo Reno 2 ولكن مع مواصفات أكثر تقدما وسعر ممتاز، حيث يوفر إعدادا رائعا للكاميرا إلى جانب سعة تخزين هائلة لتخزين الكثير من الصور ومقاطع الفيديو ودعما لتقنية الشحن السريع بقوة كبيرة بحيث يتم شحن 50% خلال 20 دقيقة فقط، هذا الهاتف الجديد مليء بجميع المميزات الممكنة التي يمكن أن نتوقعها في هذا النطاق السعري وفي هذا المقال سنتعرف عليها جميعا حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات Oppo Reno3 Pro نسخة الـ 4G مع المميزات والعيوب.



مواصفات الهاتف Oppo Reno3 Pro

تاريخ التصنيع: أعلنت الشركة عن هذا الهاتف رسميا يوم 2 مارس الماضي وتم إطلاقه بشكل رسمي يوم 6 في نفس الشهر.



الشبكة: يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم أيضا تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano-SIM.

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أبعاد الهاتف: Oppo Reno3 Pro يأتي بأبعاد الارتفاع 158.8 × العرض 73.4 وبسمك 8.1 ملم، وبوزن خفيف جدا يصل إلى 195 جراما.الشاشة: يحتوي هذا الهاتف الجديد من أوبو على شاشة Super AMOLED بدقة FHD + وبحجم 6.4 بوصة مع تصميم مزدوج الثقب من أجل الكاميرا الأمامية الثنائية كما أن الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass 5، الظهر والإطار من البلاستيك.المعالج: معالج هذا الهاتف ثماني النواة ويأتي من فئة Mediatek Helio P95 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة PowerVR GM9446.نظام التشغيل: الهاتف Reno3 Pro يعمل بشكل مسبق بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم ColorOS 7.الذاكرة: Oppo Reno3 Pro يضم ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت قابلة للتوسيع عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD بمنفذ مخصص.اقرأ أيضا سعر ومواصفات هاتف Galaxy A80البطارية: البطارية الخاصة بهذا الهاتف الجديد من نوع ليثيوم بوليمر وتأتي بسعة 4000 ملي أمبير كما أنها تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط.الكاميرا الخلفية: Reno3 Pro يضم 4 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 للكاميرا الرئيسية وبدقة 13 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الثانية أما الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل وهي فائقة الاتساع والكاميرا الرابعة هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل. والهاتف يضم فلاش LED مزدوجا ويدعم التصوير بجودة 4K مع دعم خاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: يأتي هذا الهاتف الجديد مع كاميرا أمامية مزدوجة (ثنائية) الرئيسية بدقة 44 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا الثانية هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وتدعم التصوير بجودة 1080p مع دعم HDR.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا مع الشاشة ويسمى بـ Hidden Fingerprint Unlock 3.0 بالإضافة إلى العديد من المستشعرات الأخرى التي تشمل التسارع والتقارب والدوران والبوصلة.مميزات Reno3 Proيأتي مع شاشة جيدة جدا وتقدم جودة مقبولة تحت ضوء الشمس المباشر كما أنها محمية بزجاج Gorilla Glass 5.تصميم مميز وجذاب ووزن خفيف للغاية.يتيح لك إمكانية تشغيل شريحتي اتصال وبطاقة ذاكرة خارجية معا في نفس الوقت.يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط ويتم شحن بطارية الهاتف بالكامل في أقل من ساعة من خلال منفذ USB Type‑C.الكاميرا الأمامية جيدة جدا ودقتها عالية.مستشعر بصمات الأصابع الموجود أسفل الشاشة يقدم أداء جيدا للغاية.عيوب الهاتفسعة البطارية ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية لأنها لا تكفي لتشغيل الألعاب على مدار اليوم.الواجهة الخلفية من البلاستيك مما يعني أنه معرض للتبصيم بسهولة.لا يدعم خاصية NFC وأيضا لا يدعم لمبة الإشعارات.سعر الهاتف مرتفع نسبيا ويوجد منافسون بنفس المواصفات وبسعر أقل.لا يدعم التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران عند تصوير فيديوهات بجودة 4K.اقرأ أيضا Mate10 Lite أم Oppo F5؟ نحن نساعدك على الاختيارسعر Oppo Reno3 Proسعر الهاتف يبلغ حوالي 400 دولار أمريكي ما يعادل 6300 جنيه مصري للنسخة التي تضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.