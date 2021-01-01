بعد جملة التسريبات الأخيرة حول سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S21 القادمة، جاء الفيديو التشويقي من الشركة يكشف عن تصميم الهاتف موضحًا معالمه الخارجية؛ إلا أن أيًا من التسريبات السابقة أشار إلى سعة الذواكر والألوان التي سيتوفر فيها الهاتف وهو ما سنتحدث عنه اليوم.
جديد التسريبات جاء من WinFuture بالحديث عن تفاصيل سعة الذاكرة في جالكسي S21 وألوان نسخ الهواتف بالاعتماد على تفاصيل وصلت لبعض متاجر بيع التجزئة في ألمانيا.
حيث ستكون خيارات الذاكرة في أصغر هواتف السلسلة “S21” بسعة 128 و 256 جيجابايت وسيتوفر بأربعة ألوان هي الزهري والبنفسجي والأبيض والرمادي.
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التعليقات على تسريبات جديدة تكشف عن ذواكر سلسلة جالكسي S21 والألوان الجديدة
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