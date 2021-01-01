تعمل Samsung على توسيع نطاق الأجهزة التى تدعم الـ 5G ذات الأسعار المعقولة، وأحد الهواتف القادمة في هذه القائمة هو Samsung Galaxy A52 5G . وهو يسير على نفس خطي هاتف Samsung A51 5G، الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي.
تم تسريب عدد قليل من الصور لهاتف Galaxy A52 5G، لذا يمكننا أن نلقي نظرة على الهاتف الذكي سامسونج جالكسي A52 5G.
Samsung A52 5G لديه تصميم مشابه جدًا لتصميم Samsung A51 5G، بينما أصبح مربع الكاميرا الخلفية أكبر والآن لكل عدسة حلقات مميزة حولها داخل مربع ذو تصميم جيد. إنه تصميم يشبه إلى حدٍ ما ما كانت تقوم به Samsung مؤخرًا لهاتفها الرائد نوت 20.
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التعليقات على تسريب بعض مواصفات وتصميم هاتف Samsung Galaxy A52
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