

تسريب بعض مواصفات وتصميم هاتف Samsung Galaxy A52 تسريب بعض مواصفات وتصميم هاتف Samsung Galaxy A52

تعمل Samsung على توسيع نطاق الأجهزة التى تدعم الـ 5G ذات الأسعار المعقولة، وأحد الهواتف القادمة في هذه القائمة هو Samsung Galaxy A52 5G . وهو يسير على نفس خطي هاتف Samsung A51 5G، الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي.



تم تسريب عدد قليل من الصور لهاتف Galaxy A52 5G، لذا يمكننا أن نلقي نظرة على الهاتف الذكي سامسونج جالكسي A52 5G.



Samsung A52 5G لديه تصميم مشابه جدًا لتصميم Samsung A51 5G، بينما أصبح مربع الكاميرا الخلفية أكبر والآن لكل عدسة حلقات مميزة حولها داخل مربع ذو تصميم جيد. إنه تصميم يشبه إلى حدٍ ما ما كانت تقوم به Samsung مؤخرًا لهاتفها الرائد نوت 20.

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كما أنه يبدو أفضل قليلاً مما كان لدينا في هواتف سلسلة A.ستكون أبعاد الهاتف الجديد 159.9 × 75.1 × 8.4 ملم، ويزداد سمكها إلى ما يقرب من 10 ملم حيث يوجد نتوء الكاميرا. مقارنةً بسابقة سامسونج جالاكسي A51، فهو أطول بمقدار 1 مم، وعرض 1.5 مم، وأرفع بمقدار 0.3 مم.سوف يحتوي على شاشة بحجم 6.5 بوصة مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وفتحة في منتصف أعلى الشاشة يحتوي على كاميرا السيلي ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. سيكون الجزء الخلفي من البلاستيك، بينما الإطار من المعدن.سابقا تم إطلاق Galaxy A51 5G بسعر 499 دولارًا، وبالنظر إلى مدى تشابه A52 5G مع الاصدار السابق، ربما يمكن توقع سعر مماثل. يتعين علينا الانتظار للكشف عن التفاصيل الرسمية حول الهاتف من سامسونج.