

مقارنة Galaxy S20 FE مع Mi 10T Pro – مقارنة صادمة جدًا ! مقارنة Galaxy S20 FE مع Mi 10T Pro – مقارنة صادمة جدًا !

بعد الضجة اللي حصلت مع نزول موبايلات شاومي الجديدة في الفئة المتوسطة العليا Mi 10T Pro و Mi 10T .. قولنا رأينا وهو ان Mi 10T العادي صفقة أقوى نظرًا للمعالج ده بالسعر اللي بيتقدم بيه الموبايل .. والنهارده بقى هقدملك مقارنة بين Mi 10T Pro مع Galaxy S20 FE.



وخلينا نتفق على حاجه .. اللي هيشتري Mi 10T Pro سهل عليه يزود ويجيب S20 FE بعد ما سعره رخص .. علشان كده هنعمل مقارنة بينهم ونشوف هل الفرق يستاهل لصالح الـS20 FE ولا تخليك في الـMi 10T Pro.



التصميم :-

الـMi 10T Pro بيجي بتصميم زجاجي فخم وشيك مع فريم معدني مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الظهر .. اما S20 FE جاي بتصميم من البلاستيك للظهر مع فريم ألومنيوم.

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الـ10T Pro يكسب طبعًا في خامة الظهر .. وطبعًا هو أفخم لكن الـS20 FE واخد Finish مطفي كده شيك علشان التبصيم ميبانش أوي .. لكنه مازال بلاستيك واللي عملي أكتر في إختبارات التحمل.الوزن والأبعاد الـS20 FE متفوق .. الموبايل أرفع .. ابعاده أقل .. وزنه أقل .. مسكته في الإيد أحسن كتير من 10T Pro .. ده غير ان بروز الكاميرات في سامسونج هو كبير أة بس أقل من البروز الكبير الموجود في شاومي.حاجة أخيرة .. S20 FE مقاوم للماء بشهادة معتدمه IP68 .. انما Mi 10T Pro مش مقاوم للماء بشكل رسمي.Mi 10T Pro أفضل من ناحية الخامات الزجاجية .. S20 FE أرفع وأخف وأسهل في الإستخدام وبروز الكاميرات أقل.الشاشة :-شاشة Mi 10T Pro بقياس 6.67 بوصة IPS LCD بدقة FHD+ بتردد بيوصل لـ144 هرتز مع ثقب للسيلفي على الشمال .. شاشة S20 FE بقياس 6.5 بوصة Super AMOLED بدقة FHD+ بتردد بيوصل لـ120 هرتز مع ثقب للسيلفي في منتصف الشاشة.طبعا انت عارف هنا الإختيار الأفضل هيكون شاشة الـS20 FE .. مشبعة بالألوان أكتر، زوايا رؤية أحسن، وكمان سطوع أعلى بفضل الشاشة الـSuper AMOLED .. وفي نفس الوقت الشاشة الـAMOLED ترددها عالي 120 هرتز .. فا لو هنتكلم عن التجربة النهائية .. عجبتني أكتر شاشة الـS20 FE.في حاجة بس لازم تبقى عارفها .. S20 FE مقدملك إختيارين بس في التردد بتاع الشاشة 60 هيرتز او 120 هيرتز .. انما الـMi 10T Pro بيقدملك 60 هيرتز و90 هيرتز و144 هيرتز .. هتقولي ايه لازمة كل ده هقولك علشان تقدر توفر في البطارية مع معدل تحديث متوسط لو استخدمت الـ90 هيرتز .. يعني Option مش بطال.بالنسبة للحواف حوالين الشاشة .. الإتنين الحواف بتاعتهم كبيرة على فئتهم السعريه ولكن حافة الـS20 FE السفلية أقل بفرق بسيط وكمان ثقب الشاشة حجمه أصغر بفرق بسيط من الشاومي.شاشة الـS20 FE بشكل عام أفضل.الأداء :-الـMi 10T Pro بمعالج سناب دراجون 865 داعم لشبكات الجيل الخامس .. وده أفضل معالج أندرويد حاليًا .. أما S20 FE جاي بمعالج Exynos 990 داعم لشبكات الجيل الرابع .. ده المعالج الرائد بتاع سامسونج واللي مُستخدم في Note 20 Ultra.عملنا Speed Test بين الموبايلين في الفيديو اللي موجودة في بداية المقال .. والحقيقة ان أداء معالج SD865 أقوى بفرق كبير عن الـExynos 990 بتاع سامسونج .. اشتكيت كتير من معالج Exynos لإنه بيسخن من أقل إستخدام وبياكل في البطارية .. ودي حاجه مهمة لازم نحطها في الإعتبار وإحنا بنختار المعالج.انا عارف ان في نسخة من S20 FE نزلت بره بمعالج SD865 برده .. لكنها مش بتيجي بشكل رسمي في مصر ولو عرفت تجيبها بسعر حلو فا انت بتاخد صفقة ممتازة جدًا .. اما الـExynos 990 فا لأ هو مناسب أكتر للإستخدام الخفيف.بالنسبة للاداء الرسومي .. ببجي بتشتغل على Ultra HD في 10T Pro وUltra بس على S20 FE .. اما لو عاوز تشوف اعلى فريمات .. فلما نقلل الجرافيك هنلاقي الـ10T Pro بيوصل لـ90 فريم إنما S20 FE لأ.وزي ما وضحتك .. الـS20 FE هتلاقيه بيسخن بسهولة مع الألعاب التقيلة وهتلاقي إستهلاك البطارية بقى مش حلو خالص .. على عكس Mi 10T Pro .. أداء ثابت، سخونية معقولة، إستهلاك بطارية معقول جدًا.الـMi 10T Pro أفضل بالنسبة للإستخدام التقيل .. وأفضل بشكل عام.عوامل الأمان وعناصر اخرى :-بصمة على زرار الباور في Mi 10T Pro سريعة ومعقولة .. بصمة تحت الشاشة في S20 FE وسرعتها أقل مُقارنتًا ببصمة زرار الباور بتاعت Mi 10T Pro .. الـFace Unlock برده في شاومي أسرع من سامسونج بفرق بسيط.الـS20 FE فيه الـAlways On Display لعرض الإشعارات اللي جاتلك على الشاشة المطفية .. Mi 10T Pro شاشته IPS LCD فا عوضوا ده بـ لمبة إشعارات صغيرة أوي .. والموبايلين مفيهمش منفذ السماعات الـ3.5 مللي.الـ10T Pro فيه مستشعر IR Blaster لكن الـS20 FE مفيهوش .. الموبايلين فيهم ميزة الـNFC .. الـS20 FE فيه ميزة الـDeX علشان تقدر توصل الموبايل Wireless بأي شاشة Smart .. والمستشعرات كلها موجودة وشغالة في الموبايلين.بالنسبة للصوت بقى فا الموبايلين صوتهم Stereo بيطلع من السماعة السُفلية وسماعة المكالمات في نفس الوقت .. صوت الـ10T Pro أعلى بفرق بفرق بسيط لكن الـBass او التجسيم أحسن في S20 FE.بالنسبة لقوة شبكات الـWiFi والإتصال .. فا Mi 10T Pro أحسن خاصة في شبكات الـWiFi بفرق محترم عن S20 FE.البطارية :-الـMi 10T Pro بيجي ببطارية 5000 بتستحمل معاك لحد 9 ساعات شاشة مفتوحة .. الـS20 FE بيجي ببطارية 4500 بتستحمل معاك لحد 5 ساعات شاشة مفتوحة .. والموبايلين على اعلى تردد للشاشة.فعلا بطارية Mi 10T Pro احسن وإستهلاك المعالج الـSD865 أحسن بفرق كبير من إستهلاك معالج Exynos 990.ده غير الشواحن كمان .. شاحن 10T Pro بيجي بقوة 33 واط بيشحن في أقل من ساعة .. شاحن S20 FE بيجي بقوة 15 واط .. شاحن لا يليق بسعره وبيشحن في حوالي ساعة ونص وأكتر.بطارية وسرعة شحن أفضل في Mi 10T Pro .. لكن مفيش دعم للشحن السريع.الكاميرات :-الموبايلين بـ3 كاميرات في الظهر .. الأساسية في Mi 10T Pro بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 مع مثبت بصري حقيقي .. والأساسية في S20 FE بدقة 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.8 مع مثبت بصري حقيقي.ومننساش ان سامسونج فيه عدسة كاميرا زوم 3X بمثبت بصري .. والعدسة دي مش موجودة في الـMi 10T Pro وموجود مكانها عدسة ماكرو ملهاش لازمة .. والإتنين فيهم عدسات تصوير بزاوية واسعة 8 ميجا بيكسل في سامسونج و13 ميجا بيكسل في شاومي والاتنين فتحة عدستهم F/2.4.السيلفي في الـMi 10T Pro بيجي بدقة 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.2 .. وفي الـGalaxy S20 FE بيجي بدقة 32 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.2 .. ندخل بقى على التجربة الفعلية.أنا كنت عملت مقارنات الكاميرات ديه في مراجعة Mi 10T Pro .. جربتهم تاني جنب بعض ولسه عند رأيي .. كاميرا الـS20 FE أقوى بفرق بسيط في معظم الصور بإضاءات عالية ماعدا بس صور الظل الـ10T Pro بيتفوق فيها شوية وحده الصور بتبقى احسن.الكلام ده طبعًا بتطبيق الكاميرا لكل موبايل .. انا مقارنتش بـ جوجل كاميرا لان S20 FE مش بيدعمه فالمقارنة كده هتبقى مش Fare .. وعمومًا أنا مش دافع المبلغ ده في موبايل علشان أحتاج لبرنامج خارجي أصور بيه .. الكلام ده ممكن اعمله في موبايلات ارخص لكن في الفئة دي انا معتقدش .. وديه وجه نظري يعني.هل ده معناه ان كاميرة Mi 10T Pro وحشه .. لأ خالص .. أنا بتكلم بس عن الموبايل اللي اداني تجربة تصوير احسن في العموم وهو S20 FE واللي كمان أداء الـNight Mode بتاعه مُمتاز وقدر فعلًا يتفوق على شاومي بفرق ملحوظ.أما السيلفي .. فا برده عجبني سيلفي الـS20 FE أكتر وزواية تصوير اوسع .. وكمان مع لون بشرة حقيقي أكتر في الـS20 FE مش ملعوب فيه زي Mi 10T Pro.ده غير الأداء الأفضل في الـNight Mode لأن الـ10T Pro معجبنيش خالص في السيلفي بالليل وأنا هنا بتكلم عن الصور الثابته مش فيديوهات لان فيديوهات السيلفي في الموبايلين مش قد كده في الإضاءات الضعيفة.بالنسبة لتصوير الفيديوهات بالـMi 10T Pro والـS20 FE .. في نقطة تفوق لصالح الـ10T Pro لإنه بيقدر يصور فيديوهات بجودة 8K ودي ميزة مش موجودة في الـS20 FE .. بس طبعًا تصوير الفيديوهات الـ8K لسه مش عملي أوي، الفريمات بتقطع شوية، الفيديو بيكون حجمة ضخم جدًا، مش بيشتغل على أي جهاز.بالنسبة للتصوير عن 4K مع 30 فريم فا هتلاقي في ثبات إلكتروني في الموبايلين.شوف تجربة التصوير بالموبايلين صور وفيديوهات في فيديو المراجعة في بداية المقال !الـS20 FE أفضل بشكل عام في الكاميرات.أسعار الموبايلات :-الـMi 10T Pro نسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 8400 جنية مصريالـS20 FE نسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 9500 ~ 10000 جنية مصريمينفعش تركب كارت ميموري في Mi 10T Pro لكن هتعرف تركب كارت ميموري مكان الشريحة التانية في الـS20 FE.Mi 10T Pro سعر أرخص ومساحة تخزين أكبر.الرأي النهائي :-نقاط تفوق Mi 10T Pro على S20 FE :-خامات خارجية أفضل وPremium أكترمعالج أحسن بفرق ضخمبطارية أكبر ووقت إستخدام أكبرشحن أسرع في العلبةمستشعر IR Blasterعوامل أمان أسرعشبكة WiFi أقوى بفرق واضحمساحة تخزين أكبر 256 جيجانقاط تفوق S20 FE على Mi 10T Pro :-حماية ضد الماءوزن محترمة ومسكة أفضل في الإيدشاشة AMOLED ممتازة جدًاكاميرات أقوى بشكل عامعدسة Zoom مش موجودة في Mi 10T Proدعم للشحن الـWirelessرأيي النهائي .. لو انت إستخدامك تقيل او حتى متوسط .. وفر وهات Mi 10T Pro أو حتى وفر فلوسك أكتر وهات النسخة العادية .. اما لو إنت إستخدامك مُقتصر على سوشيال ميديا ومكالمات وأهم حاجه عندك الكاميرا يبقى Galaxy S20 FE أفضل بس حاول تجيبة بأقل سعر.