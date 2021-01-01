

الخبراء يقيمون قابلية أفضل هواوي للإصلاح الخبراء يقيمون قابلية أفضل هواوي للإصلاح

يقوم الخبراء التابعون لـ iFixit كل فترة بتفكيك وتقييم مكونات نماذج الهواتف الذكية التي تطرح في الأسواق، ومؤخرا قرروا تقييم هاتف Mate 40 Pro المصنف كأفضل هواتف هواوي حاليا.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في iFixit وخلال محاولتهم لنزع شاشة الهاتف المذكور عن هيكله الأساسي لاقوا صعوبات كبيرة في انتزاع الشاشة بسبب كثرة الطبقات اللاصقة التي تثبتها مع الهيكل، وأشاروا إلى أن عملية انتزاع الشاشة لاستبدالها في هذه الهواتف ستكون صعبة نوعا ما بالنسبة لمراكز الصيانة، وقد لا تخلو من أضرار للشاشة أو الهاتف.



كما أشار الخبراء إلى "أن الهاتف من الداخل يحوي العديد من وصلات التثبيت الحساسة التي يمكن أن تتضرر في حال نزعها بطريقة غير حذرة من قبل المصلحين أو مراكز الصيانة، كما أن بعض الأجزاء الداخلية للهاتف يصعب الوصول إليها دون انتزاع أجزاء أخرى".

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أما بالنسبة لعدسات الكاميرا ومكبرات الصوت في الهاتف فقد أشار الخبراء إلى أن عملية انتزاع هذه الأجزاء واستبدالها لم يكن أمرا معقدا كما هو الحال مع المكونات الأخرى.وتجدر الإشارة إلى أن هاتف Mate 40 Pro يصنف من بين أفضل الهواتف المطروحة حاليا في الأسواق، بفضل شاشته العالية الدقة التي أتت بمقاس 6.67 بوصة، ومعالجه الممتاز من نوع Kirin 9000، وكاميرته الأساسية التي تتمتع بقدرات تنافس قدرات أفضل كاميرات الهواتف الحديثة.