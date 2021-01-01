يعاني مالكي هواتف آيفون العاملة بنسخة النظام iOS 14 من مشاكل في ظهور إشعارات الرسائل على أجهزتهم؛ سواء على مستوى الرسائل القصيرة SMS أو iMessage؛ حيث تصل الرسائل بشكل طبيعي للمستخدمين لكن دون إظهار أي تنبيه ولا حتى الشارة الحمراء أعلى أيقونة التطبيق التي تشير إلى الرسائل الجديدة وعددها.
وخلال الشهر الماضي كان موقع MacRumors قد أشار إلى زيادة في عدد شكاوي المستخدمين من المشكلة على نسخ الآيفون الأربعة الأخيرة؛ إلا أنه تبين لاحقًا أن المشكلة تؤثر أيضًا على نسخ الآيفون السابقة التي تعمل بنسخة iOS 14.
والغريب في المشكلة أنها لا تحدث دائمًا حيث يلاحظ المستخدمين ظهور إشعارت على الشاشة الرئيسة وأعلى التطبيق بشكل طبيعي لبعض الرسائل إلا أن البقية قد تصل دون تنبيهات.
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التعليقات على خلل في iOS 14 يمنع إظهار الإشعارات والتنبيهات بالرسائل الجديدة
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