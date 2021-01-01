واجه مستخدمو هواتف أبل أيفون 12 (iPhone 12) مشكلة في الإشعارات النصية عند استقبال الرسائل النصية SMS ورسائل iMessages، حيث أكد العديد منهم عدم رؤية الرسائل النصية القصيرة SMS الواردة من الأصدقاء.
إلى جانب ذلك، عانى مستخدمو هواتف أيفون 12 من فقدان الرسائل النصية في الدردشات الجماعية، وعدم تلقي إشعارات عند ورود الرسائل النصية، حيث لم يتلقوا أي إشعارات منبثقة بشأنها أو الشارة الحمراء المعتادة للإشعارات.
ولا يمكن الجزم حتى الآن ما إذا كانت مشكلة الإشعارات النصية تتعلق فقط بهواتف أيفون 12 أم تمتد لتشمل إصدارات iOS 14.1 وiOS 14.2، لكن المؤكد أنها مشكلة ظهرت في هواتف سلسلة أيفون 12، ومنها iPhone 12 وiPhone 12 mini وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max.
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التعليقات على مشكلة جديدة في هواتف أبل iPhone 12 تزعج المستخدمين.. تعرف عليها
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