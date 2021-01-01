

مشكلة جديدة في هواتف أبل iPhone 12 تزعج المستخدمين.. تعرف عليها مشكلة جديدة في هواتف أبل iPhone 12 تزعج المستخدمين.. تعرف عليها

واجه مستخدمو هواتف أبل أيفون 12 (iPhone 12) مشكلة في الإشعارات النصية عند استقبال الرسائل النصية SMS ورسائل iMessages، حيث أكد العديد منهم عدم رؤية الرسائل النصية القصيرة SMS الواردة من الأصدقاء.



إلى جانب ذلك، عانى مستخدمو هواتف أيفون 12 من فقدان الرسائل النصية في الدردشات الجماعية، وعدم تلقي إشعارات عند ورود الرسائل النصية، حيث لم يتلقوا أي إشعارات منبثقة بشأنها أو الشارة الحمراء المعتادة للإشعارات.



ولا يمكن الجزم حتى الآن ما إذا كانت مشكلة الإشعارات النصية تتعلق فقط بهواتف أيفون 12 أم تمتد لتشمل إصدارات iOS 14.1 وiOS 14.2، لكن المؤكد أنها مشكلة ظهرت في هواتف سلسلة أيفون 12، ومنها iPhone 12 وiPhone 12 mini وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max.

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وبحسب أحد التقارير، فقد تم رصد نفس المشكلة في هواتف أيفون الأقدم من أيفون 12، ما يجعل الرأي يميل إلى أنها مشكلة مرتبطة بنظام التشغيل iOS 14.ولفت المستخدمون النظر إلى أن مشكلة إشعارات الرسائل النصية لا تحدث دائما، فقد تظهر بعض الرسائل عبر شاشة القفل كما هو معتاد، بينما لا تظهر بعض الرسائل الأخرى!من جهتهم، حاول بعض المتمرسين تقديم حلول بديلة للمشكلة، مثل إيقاف تشغيل الرسائل عبر جهاز ماك، أو حذف جهات الاتصال وإعادة إضافتها، أو إغلاق تطبيق الرسائل في كل مرة بعد إرسال الرسالة النصية، غير أن تلك الحلول لم تنجح في حل المشكلة لدى الجميع.وتشير تقارير إلى أن مشكلة الإشعارات النصية موجودة في بعض الحالات ضمن إصدار نظام التشغيل iOS 14.3، والمقرر صدوره خلال الأسبوع القادم.