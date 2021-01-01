

مواصفات وأسعار الهاتفين Oppo Reno5 5G وReno5 Pro 5G مواصفات وأسعار الهاتفين Oppo Reno5 5G وReno5 Pro 5G

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت اليوم شركة Oppo عن أحدث هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وهما الهاتفان Oppo Reno5 5G وReno5 Pro 5G هذه الهواتف متشابهة تقريبا في المواصفات ما عدا المعالج الذي يعتبر الاختلاف الرئيسي بين الهاتفين؛ إنه مزيج من Snapdragon وDimensity ومع ذلك ستعمل الهواتف بشكل مسبق بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11. وفيما يلي سأعرض عليكم أسعار ومواصفات الهاتفين Oppo Reno5 5G وReno5 Pro 5G.



مواصفات Oppo Reno5 5G

يأتي الهاتف Reno5 5G مع شاشة OLED حجمها 6.43 بوصة بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز (بالإضافة إلى معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 180 هرتز)، تحتوي الشاشة على ثقب في أعلى الزاوية اليسرى لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بالإضافة إلى أن الهاتف يضم 4 كاميرات في الخلف الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل مع كاميرا بزاوية عريضة دقتها 8 ميجا بكسل وكاميراتين بدقة 2 ميجا بكسل والهاتف يدعم التصوير بدقة 4K.



الهاتفين Oppo Reno5 5G و Reno5 Pro 5G

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هذا الهاتف يضم معالجا ثماني النواة من فئة Snapdragon 765G مع نسختين على مستوى الذاكرة النسخة الأولى تضم ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والنسخة الثانية تضم 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت، وبالنسبة للبطارية فالهاتف Oppo Reno5 5G يضم بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4300 ملي أمبير تدعم الشحن SuperVOOC 2.0 بقوة 65 واط ويدعم أيضا استخدام USB Power Delivery وشواحن QuickCharge بقدرة 18 واط بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي.سعر الهاتف Reno5 5Gسعر الهاتف Oppo Reno5 5G يبدأ من 410 دولارات أمريكية للنسخة التي تضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.مواصفات الهاتف Oppo Reno5 Pro 5Gيأتي هذا الهاتف بنفس مواصفات الهاتف Reno5 العادي ولكن مع اختلاف على مستوى الشاشة والمعالج، حيث يحتوي Reno5 Pro 5G على شاشة حجمها 6.55 بوصة ومعالج من فئة Mediatek Dimensity 1000+ وباقي المواصفات الأخرى هي نفسها الموجودة في الهاتف Reno5 العادي بالإضافة إلى أن جهاز Pro يتمتع باتصال لاسلكي أكثر تقدما بما في ذلك Wi-Fi 6 وNFC (مقابل Wi-Fi 5 وعدم وجود NFC).سعر الهاتف Oppo Reno5 Pro 5G يبدأ من 520 دولارا أمريكيا للنسخة التي تضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.وبسعر 580 دولارا للنسخة الأكبر التي تضم 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت.