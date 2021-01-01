

"غالاكسي إس 21".. تسريب يكشف "مفاجأة كبرى" لمنافس آيفون 12 "غالاكسي إس 21".. تسريب يكشف "مفاجأة كبرى" لمنافس آيفون 12

قبه محبو أجهزة "سامسونغ" لمعرفة ما إذا كان سيجاري هاتف "آيفون 12" في المزايا أم سيتفوق عليه.



وبحسب موقع " gsmarena"، فإن هذه التسريبات كشفت عن جوانب كثيرة في هاتف سامسونغ المرتقب مثل سعة التخزين واللون والخيارات المتاحة بين الأجهزة الثلاثة التي سيجري طرحها.



وتم تسريب هذه المواصفات، فيما ذكرت بعض المصادر أن بعض المؤسسات التجارية التي تتولى بيع الهاتف في ألمانيا، تلقت معلومات بشأن مزاياه ومواصفاته.

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وأصغر موديل من الموديلات الثلاث سيكون بسعة 128 جيغا، إضافة إلى آخر بسعة 256 جيغا، وهاتف ثالث بسعة 512.أما ألوان الهاتف فستتراوح بين الرمادي والأبيض والأرجواني والفضي والفضي والأسود.وأورد المصدر أن الموديل الأكثر تقدما في هواتف "إس 21" سيكون قابلا لإضافة ميزة اختيارية وهي القلم، لكنه لن يكون بداخل الجهاز كما هو معتاد في الأجهزة القديمة.والمفاجأة الجديدة هذه المرة أن هذا القلم الذكي الذي يرافق هاتف "سامسونغ" سيكون مصحوبا في غطاء خارجي من السليكون.ويرجح في الوقت الحالي أن تبادر شركة "سامسونغ" إلى طرح هاتفها الذكي في الرابع عشر من يناير الجاري، بينما قد تبدأ عملية البيع في أواخر فبراير أو بداية مارس من سنة 2021.وفي مطلع ديسمبر الجاري، كشفت بيانات اقتصادية حديثة، أن شركة "سامسونغ" تصدرت دول العالم في مبيعات الهواتف الذكية، خلال الربع الثالث من العام الجاري.وأظهرت الأرقام أن الشركة الكورية الجنوبية باعت ما يزيد عن 80 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة، بينما حلت "هواوي" الصينية في المركز الثاني، بعدما تراجعت حصتها في السوق إلى 51.8 مليون.